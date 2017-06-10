США – Россия: двусторонние переговоры о "бесконфликтных зонах" в Сирии

США и Россия, без излишней огласки, ведут переговоры о создании в Сирии "зон деэскалации", сообщили нескольким СМИ западные дипломаты и официальные источники. Американский и российский специальные посланники в Сирии Майкл Ратни и Александр Лаврентьев провели по крайней мере две встречи в последние две недели и запланировали новую встречу, сообщило агентство Reuters. Газета The Wall Street Journal уточняет, что последняя встреча состоялась в Аммане, столице Иордании, с участием официальных представителей королевства.

В мае в Астане делегации России, Ирана и Турции выступили посредниками в создании четырех зон деэскалации в разных частях Сирии, на территории которых правительственные войска ведут бои против повстанцев. К этому времени Россия и Иран уже поддерживали войска режима Башара Асада, а Турция поддерживала вооруженных противников Асада.

Вашингтон возражает против участия Ирана в роли одного из гарантов "зон деэскалации".

Агентство Reuters цитирует одного из высокопоставленных дипломатов, знакомого с ситуацией: "Американцы ведут переговоры с Россией и предлагают "бесконфликтные зоны" вне рамок соглашений, подписанных в Астане, и без участия Ирана или его ставленников”.