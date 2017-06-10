В боях под Мосулом погибли 30 человек, половина из них – мирные жители

В Ираке правительственные силы при поддержке суннитских отрядов отразили наступление боевиков группировки "Исламское государство" ("ИГ", запрещена в России) на город Ширкат, к югу от Мосула.

В результате боевых действий погибли более 30 человек, почти половина из них – мирные жители, еще свыше 40 человек были ранены. Убиты около 10 джихадистов.

В Ширкате действует комендантский час.

За 8 месяцев боев за Мосул – главный опорный пункт "ИГ" в Ираке – правительственные войска и вооруженные формирования местных племен при поддержке сил коалиции во главе с США взяли под контроль большую часть города. Боевики удерживают только анклав на западном берегу Тигра, а также отдельные районы на юге и западе города.

При этом "ИГ" по-прежнему контролирует территорию вдоль сирийской границы.

