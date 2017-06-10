В подмосковном Кратове пытаются задержать мужчину, убившего 4 человек

В Подмосковье, в посёлке Кратово в ходе спецоперации ранен боец Росгвардии.

Проводится штурм жилого дома местного жителя Игоря Зенкова, который по неизвестным причинам убил четырёх человек, ещё трёх ранил, открыв в субботу огонь по прохожим из охотничьего ружья. Он был ранен при попытке скрыться со своего участка.

Как сообщается в онлайн трансляции сайта "Известия", Зенков вёл замкнутый образ жизни, занимался поиском останков солдат, погибших в Великую Отечественную войну. По некоторым предположениям, он страдает психическим расстройством и, возможно, находится под воздействием сильнодействующих препаратов.