Скончался Адам Уэст, актёр, сыгравший в сериале о Бэтмене в 1960-х годах

Американский актёр Адам Уэст, наиболее известный ролью Бэтмена в одноимённом сериале полувековой давности, скончался на 89-м году в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Он умер в кругу родственников после многолетней борьбы с лейкемией. Телесериал канала Эй-би-си "Бэтмен" стал в 1960-х годах прошлого века культовым среди детей и взрослых.

После этой роли актёр не смог добиться крупных успехов и в начале 1980-х годов начал озвучивать роли в анимационных фильмах, в частности, сериалах "Симпсоны", "Волшебные родители", "Ким Пять-с-Плюсом" и "Бэтмен".

Бэтмен – вымышленный супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics, борец с преступностью и защитник справедливости. Впервые он появивился в 1939 году.​ Бэтмен стал иконой мировой массовой культуры. Присутствие этого персонажа распространилось далеко за пределы серий комиксов. Заметный всплеск популярности Бэтмена приходится на 1989 год благодаря выходу фильма Тима Бёртона "Бэтмен". ​