Скончался Адам Уэст, актёр, сыгравший в сериале о Бэтмене в 1960-х годах

Американский актёр Адам Уэст, наиболее известный ролью Бэтмена в одноимённом сериале полувековой давности, скончался на 89-м году в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Он умер в кругу родственников после многолетней борьбы с лейкемией. Телесериал канала Эй-би-си "Бэтмен" стал в 1960-х годах прошлого века культовым среди детей и взрослых.
После этой роли актёр не смог добиться крупных успехов и в начале 1980-х годов начал озвучивать роли в анимационных фильмах, в частности, сериалах "Симпсоны", "Волшебные родители", "Ким Пять-с-Плюсом" и "Бэтмен".
Бэтмен – вымышленный супергерой, персонаж комиксов издательства DC Comics, борец с преступностью и защитник справедливости. Впервые он появивился в 1939 году. Бэтмен стал иконой мировой массовой культуры. Присутствие этого персонажа распространилось далеко за пределы серий комиксов. Заметный всплеск популярности Бэтмена приходится на 1989 год благодаря выходу фильма Тима Бёртона "Бэтмен".
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