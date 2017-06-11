Не умереть от голода

Радио Свобода продолжает свой проект, в рамках которого в течение всего года ее корреспонденты отслеживают цены на некоторые продовольственные и непродовольственные товары и услуги, чтобы сравнить их динамику с официальной статистикой. В России для эксперимента выбраны два города – Москва и Псков. Впрочем у значительной части населения страны нет денег, чтобы покупать и этот минимальный набор продовольствия. Им, как обещает Министерство промышленности и торговли России, уже в 2018 году государство может выделить финансовую продуктовую помощь.

Для мониторинга цен Радио Свобода выбрало свою условную потребительскую корзину, в которую вошли семь основных продуктов питания: мясо (говядина), подсолнечное масло, белый сахар-песок, молоко, картофель, яйца и хлеб. Кроме того, в нее включен бензин марки АИ-95. Прогнозы по изменению их цен в России в течение года можно почитать в первом материале на эту тему. К началу июня в целом цены "потребительской корзины" Радио Свобода неспешно росли – за исключением картофеля, который весьма резко подорожал. Но есть и продукты, которые за пять месяцев года подешевели.

Мясо

К началу мая цены на охлажденную говядину, ассортимент которой в России достаточно разнообразен, показывают рекорды стабильности. В Москве в сети универсамов "Алые паруса", например, килограмм самого дешевого мяса (говядина для бульона) по-прежнему стоит чуть менее 470 рублей. Примерно такая же ситуация и в Пскове – за январь минимальная цена килограмма говядины выросла сразу на 5,5 процента – с 360 до 380 рублей, но затем она вновь снизилась до прежнего уровня к началу марта. В апреле цены также не изменились, а за май они даже снизились – до 340 рублей за килограмм.

Подсолнечное масло

Цены на подсолнечное масло в России, как показывают наблюдения корреспондентов Радио Свобода, достаточно нестабильны – это, судя по всему, зависит от выбора производителя, графика поставок и акций, которые иногда устраивают сами магазины. В начале января в Москве в день "контрольной закупки" самое дешевое масло стоило 115 рублей за литр, через месяц – 119 рублей. Но дальше цены начали снижаться: к началу марта – до 111 рублей, а в целом за этот месяц – сразу до 95 рублей за литр. Однако за апрель подсолнечное масло вновь подорожало – до 100 рублей за литр, к концу мая и началу июня цена не изменилась. Таким образом с начала года цены на подсолнечное масло в Москве упали на 13 процентов. В Пскове доступное в магазине подсолнечное масло подорожало в первый месяц года почти 23 процента – с 70 до 86 рублей, но затем, наоборот, подешевело – примерно до 82 с половиной рублей. На этом же уровне цены остались и по итогам марта. Однако за апрель они вновь повысились – до 99 рублей, к началу июня вновь резко снизились – до 67 рублей за литр.

Сахар

Цены на белый сахар в России практически не менялись до апреля. В Москве в феврале по сравнению с началом года они снизились на 1,8 процента – с 54 до 53 рублей за килограмм, но в марте она опять выросли до 54 рублей. В начале апреля сахар в столице заметно подорожал – сразу на 12 процентов, почти до 61 с половиной рубля за килограмм. На этом же уровне он остается и сейчас. Примерно такая же картина в Пскове, где продукты в целом дешевле: за январь белый сахар подешевел – с 43 до 42 рублей за килограмм, потом наверстал упущенный рубль. Но к началу апреля цены на него опять снизились – сразу до 38 рублей. Потом, как и в Москве, сахар опять подорожал – почти до 39 с половиной рублей, за май цены не изменились.

Молоко

Цены на молоко (для их мониторинга в России корреспонденты Радио Свобода выбрали продукт длительного хранения с жирностью от 3,2 до 3,5 процента), показывают примерно такую же динамику. В Москве его стоимость продолжала медленно расти – с начала года литр к началу марта подорожал с 67 до 70 рублей. Но потом рост цен прекратился и молоко даже немного подешевело – в марте до 69 рублей за литр, а в апреле до 68. За май же молоко вновь резко дорожало – сразу на 11 с половиной процентов почти до 76 рублей за литр. А в Пскове молоко за январь, наоборот, подешевело – с 46 до 45 рублей, к началу марта и апреля цены не изменились. Далее литр вдруг подешевел сразу на 20 процентов – чуть более до 35 рублей за литр, но по итогам мая его цена опять выросла почти до 46 с половиной рублей.

Картофель

Картофель становится рекордсменом по росту цены. Похоже, что дешевый урожай прошлого года в магазинах уже окончательно закончился, и магазинам приходится закупать более дорогие остатки или переходить на импортный продукт. С начала года в Москве килограмм российского картофеля к началу июня уже подорожал почти на 135 процентов – с 24 до 53 с лишним рублей. При этом такой картофель еще нужно поискать – в других магазинах той же торговой сети даже немного более дорогой картофелей не всегда можно найти. Еще хуже дела в Пскове: только за первый месяц года цены на картофель цены там выросли почти на 13 процентов – с 12 с половиной до примерно 14 рублей за килограмм. А к началу июня он подорожал уже более чем в три раза – почти до 50 рублей.

Хлеб

А вот цены на хлеб, как и на дешевую говядину, остаются стабильными. Для мониторинга корреспонденты Радио Свобода выбрали хлеб "Бородинский" весом в 500 граммов. При этом динамика цен в двух российских городах различна: с начала января за месяц в Москве хлеб подорожал с 27 до почти 29 рублей (на 5,9 процента), затем его цена не менялась. В Пскове за первый месяц года хлеб, наоборот, подешевел с 21 до чуть более 20 с половиной рублей (минут 3,8 процента). Но потом цены восстановились и до сих пор держатся на уровне 21 рубля за буханку.

Яйца

Цены на куриные яйца, отмеченные корреспондентами Радио Свобода, с начала года огорчали нестабильностью. В Москве стоимость десятка в категории "отборные" за январь снизилась более чем на 15 процентов со 115 до 88 рублей, но к началу марта опять выросла – до 97 рублей. Затем к началу апреля, наоборот, падение до 68 рублей за десяток, но в следующем месяце рост сразу до 105 рублей. На этом уже уровне (104 рубля за десяток) цены на яйца остались и в начале июня. В Пскове примерно такая же картина: за первый месяц года яйца подешевели с 64 до 55 с половиной рублей (минут 13,4 процента), но за февраль они вновь резко подорожали – почти до 69 с половиной рублей за десяток. Затем началось снижение цен – уже к началу июня стоимость десятка яиц снизилась до чуть более 46 с половиной рублей. Это почти на 30 процентов меньше, чем в начале года.

Бензин

Автомобильное топливо в России продолжает дорожать вне зависимости от динамики нефтяного рынка. С начала года к началу июня в Москве цены на бензин повысились уже более чем на 5 с половиной процентов – с 38 рублей 30 копеек до 40 рублей 40 копеек за литр. В Пскове подорожание бензина было менее заметным: с начала января (38 рублей за литр) его цена выросла к сегодняшнему дню на 3,1 процента – примерно до 39 рублей 20 копеек за литр.

Официальная статистика

По данным Росстата, за пять месяцев 2017 года потребительские цены в России выросли на 1,7 процента. Причем в мае инфляция составила 0,4 процента после 0,3 процента в апреле, 0,1 процента в марте, 0,2 процента в феврале и 0,6 процента в январе. Продовольственные товары, согласно официальным данным, в мае подорожали на 0,6 процента, причем наиболее значительно – плодоовощная продукция. Например, цены на капусту выросли на 40 процентов, на картофель, лук, морковь и свеклу – в пределах от 20 до 30 процентов. В целом минимальный набор продуктов питания в расчете на месяц в среднем по стране к концу мая, опять же по статистике Росстата, подорожал до 4 тысяч 36 рублей на человека – это на 4,2 процента больше, чем в предыдущем месяце и на 9,4 процента выше, чем в начале года.

Продуктовые карты

Но более 13 процентов населения России или около 19 миллионов человек не в состоянии купить даже необходимый набор продуктов питания. Для них, как подтвердили российские власти, уже во второй половине 2018 года может заработать программа финансовой продовольственной помощи, в полном объеме – в 2019 году. На выплаты малоимущим гражданам государство готово потратить около 10 тысяч рублей на человека в год, сообщил 6 июня министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Эту программу министерство предлагает запустить уже несколько лет. В ее рамках на специальные банковские карты нуждающихся предполагается переводить бюджетные средства, которые можно тратить только на определенные продукты. По последним расчетам министерства промышленности и торговли, объем финансирования программы может составить от 200 до 300 миллиардов рублей в год и, по оценке заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата Хатуова, этого хватит на помощь 19 миллионам человек.

Впрочем, еще в начале апреля вице-премьер правительства России Аркадий Дворкович назвал препятствия для запуска программы – нехватка бюджетных средств.