Для филолога из Калуги "внимание ФСБ" оказалось "шоком"

Калужский районный суд приговорил жителя города Романа Гришина к 320 часам обязательных работ за возбуждение ненависти и вражды. Об этом порталу ОВД-Инфо сообщил юрист Правозащитного центра "Мемориал" Денис Шедов. Юрист занимается разработкой правовой позицию защиты по данному делу вместе с адвокатом Александром Гавриковым.

Причиной уголовного преследования стал перепост в 2014 году музыкального ролика, критикующего политику властей России на Юго-Востоке Украины. Ранее ЛГБТ-активистку из Краснодара Нину Соловьеву за этот же ролик арестовали на 10 суток — ее действия были квалифицированы в рамках КоАП.

17 ноября 2016 года к Гришину на работу явились сотрудники ФСБ в масках и спецэкипировке. Основным предметом беседы с представителями ФСБ были регулярные поездки Гришина на Украину. Его спрашивали, в частности, почему он фотографируется на Майдане.

Гришин подчеркивал, что посещал страну как турист, гостил у друзей и ни с какими организациями в Украине не работал. Он филолог, корректор, и подобное внимание ФСБ для него стало настоящим шоком.