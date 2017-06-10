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Новости - спорт

Шотландия и Англия сыграли вничью

В субботу состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

Группа С

Азербайджан – Северная Ирландия 0:1

Норвегия – Чехия 1:1

Германия – Сан-Марино 7:0

Группа Е

Казахстан – Дания 1:3

Польша – Румыния 3:1

Черногория – Армения 4:1

Группа F

Шотландия – Англия 2:2

Словения – Мальта 2:0

Литва – Словакия 1:2

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