Шотландия и Англия сыграли вничью

В субботу состоялись матчи отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.
Группа С
Азербайджан – Северная Ирландия 0:1
Норвегия – Чехия 1:1
Германия – Сан-Марино 7:0
Группа Е
Казахстан – Дания 1:3
Польша – Румыния 3:1
Черногория – Армения 4:1
Группа F
Шотландия – Англия 2:2
Словения – Мальта 2:0
Литва – Словакия 1:2
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