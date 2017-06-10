МВД сообщило о "ликвидации" преступника в Подмосковье

В подмосковном посёлке Кратово в ходе спецоперации застрелен преступник, убивший, как сообщали российские агентства, четырёх человек, в числе которых и военнослужащий Росгвардии. Лента.Ру ссылается на заявление официального представителя подмосковного управления МВД.
На место спецоперации прибыли "дополнительные силы полиции и Росгвардии", говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что нападавший сотрудник МЧС Игорь Зенков, увлекавшийся поиском оружия времен Второй мировой войны.
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