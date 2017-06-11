Страны ЕС в ночь на воскресенье ввели безвизовый режим для Украины

В ночь на воскресенье 11 июня вступило в силу решение о введении безвизового режима для граждан Украины, посещающих страны Евросоюза.

Отныне украинские граждане - обладатели биометрических паспортов - смогут находиться в государствах Шенгенской зоны без виз в течение девяноста дней на каждые полгода.

Министерство иностранных дел Украины утром в воскресенье заявило, что за несколько часов уже несколько сот украинских граждан въехали на территорию ЕС без виз.

Введение безвизового режима сопровождалось торжествами в Киеве и других городах страны. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что это событие станет "последним прощанием с Российской империей и СССР".

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини отметила, что "Украина воплотила реформы для своих граждан, о которых мы просили, и мы в Европейском союзе сдержали свое обещание".

Украина отменила визы для граждан Евросоюза уже несколько лет назад.

Безвизовый режим с ЕС был одним из главных обещаний украинского руководства, пришедшего к власти после Евромайдана и бегства Виктора Януковича.