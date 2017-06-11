В Ливии вышел на свободу сын Муаммара Каддафи

В Ливии вышел на свободу Сейф аль-Ислам Каддафи - сын бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, свергнутого и убитого в 2011 году.

Сын Каддафи почти 6 лет содержался в тюрьме в городе Зинтан. Вооруженная группировка, которая удерживала Сейфа аль-Ислама, отказалась подчиниться решению суда в Триполи, приговорившего сына Каддафи к смертной казни, и не выдала его официальным властям.

В заявлении юристов Каддафи и представителей группировки "Абу Бакр ас-Сиддик", которая его удерживала, говорится, что Сейф аль-Ислам был освобожден по закону об амнистии, принятому парламентом в городе Тобрук на востоке страны. Этот парламент не подчиняется международно признанному правительству Ливии, в Триполи которое фактически не контролирует восточную часть страны.

Сейф аль-Ислам был одним из сподвижников своего отца. В Международном уголовном суде в Гааге против него выдвинуты обвинения в преступлениях в ходе гражданской войны 2011 года.

Где сейчас находится сын Каддафи, неизвестно. По некоторым сообщениям, он отправился в город эль-Байда на северо-востоке Ливии.