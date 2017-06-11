Во Франции проходят парламентские выборы

Во Франции сегодня проходит первый тур парламентских выборов.

Голосование проводится по мажоритарной системе в 577 избирательных округах. Если ни один из кандидатов в округе не получит больше 50 процентов, через неделю состоится второй тур голосования. В него выходят кандидаты, получившие в первом туре более 12 с половиной процентов голосов.

Голосование проходит всего через месяц после избрания центриста Эммануэля Макрона президентом страны. По данным опросов общественного мнения, его движение "Вперед, республика!" может рассчитывать на поддержку 30 процентов избирателей и на выход большинства своих кандидатов во второй тур, где у них также хорошие шансы. По опросам, движение Макрона может рассчитывать на абсолютное большинство в парламенте. Вторую по численности фракцию, согласно опросам, сформируют правоцентристы. Ожидается провал Социалистической партии, которая в парламенте предыдущего созыва имела большинство. Национальный фронт Марин Ле Пен может рассчитывать на получение дополнительных мест в парламенте - сейчас у него всего 2 депутата. По одному из округов баллотируется и сама Ле Пен.

В связи с угрозами терактов выборы проводятся при усиленных мерах безопасности.