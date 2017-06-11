Генпрокурор США выступит в Сенате по делу о вмешательстве России

Генеральный прокурор и министр юстиции США Джефф Сешнз во вторник 13 июня ответит на вопросы членов комитета по разведке Сената, расследующего возможное вмешательство России в президентские выборы 2016 года.

В письме комитету Сешнз пояснил, что хочет дать показания в ответ на свидетельства бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который выступил перед комитетом на этой неделе. Из показаний Коми можно сделать вывод, что он не вполне доверял Сешнзу, в том числе в связи с его встречами с российским послом Сергеем Кисляком в 2016 году.

Джефф Сешнз был назначен на должность Генерального прокурора президентом Дональдом Трампом и вскоре после одобрения своей кандидатуры Сенатом в марте этого года добровольно самоустранился от руководства расследованием возможного вмешательства России в выборы и связей сотрудников штаба Трампа с Россией, сославшись на то, что в ходе кампании был доверенным лицом действующего президента.

Заместитель Сешнза Род Розенстайн после этого объявил о назначении специального прокурора, Боба Мюллера, для проведения расследования.