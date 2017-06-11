На сайте Ярославской прокуратуры появился фильм "Он вам не Димон"

Прокуратура Ярославской области утверждает, что утром в воскресенье стала жертвой хакерской атаки. На ее сайте появился видеоролик с фильмом Фонда борьбы с коррупцией "Он вам не Димон" - с обвинениями в коррупции в адрес премьер-министра Дмитрия Медведева. Ролик сопровождался текстом: "Прокуратура Ярославля призывает граждан не поддаваться на провокации и не ходит на несанкционированные мероприятия! Сидите дома. Скорее мы вас посадим, а не Димона".

На странную публикацию обратил внимание оппозиционер Алексей Навальный - который и призывает своих сторонников выйти 12 июня на митинги против коррупции в разных городах России.

В прокуратуре Ярославской области сообщили, что "начата проверка по факту неправомерного доступа к сайту ведомства". В настоящее время сайт недоступен.

В преддверии акций 12 июня из разных регионов поступают сообщения о давлении на сторонников Навального. В частности, в Ставрополе неизвестные накануне бросили бутылку с зажигательной смесью в окно штаба оппозиционера , а затем сотрудники правоохранительных органов провели обыски в штабе и у предпринимателя- владельца помещения, были изъяты ноутбуки. В Москве, как утверждает Навальный, власти стремятся не допустить установления на согласованном митинге на проспекте Сахарова звуковой аппаратуры. В связи с этим, как пишет оппозиционер, формат мероприятия может измениться.