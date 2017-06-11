Устроившие взрывы в Швеции проходили "боевую подготовку" в России

Двое из трех подозреваемых во взрывах в городе Гетеборг (Швеция) в конце прошлого и начале нынешнего года проходили военизированную группировку в России. Об этом заявил прокурор Матс Юнгквист, предъявивший в пятницу обвинения трем подозреваемым. Им вменяют в вину взрывы у левого культурного центра и у центра размещения беженцев, а также подготовку третьего взрыва. В результате взрывов серьезно пострадал один человек. По словам прокурора, все трое поддерживали контакты со "Скандинавским движением сопротивления" - ультраправой организацией белых расистов.

Утверждается, что двое из трех подсудимых провели несколько дней в лагере "Русского имперского движения" под Петербургом, где прошли "боевую подготовку".

Русское имперское движение - ультраправая националистическая организация, поддерживающая, в частности, сеператистов в Донбассе.