Самолет экстренно сел в Кельне из-за подозрительного разговора

Пассажирский самолет авиакомпании EasyJet, совершавший рейс из столицы Словении Любляны в Лондон, совершил в субботу вечером экстренную посадку в аэропорту Кельн-Бонн (Германия) после того, как пилот получил информацию о том, что трое пассажиров на борту обсуждают "вопросы, связанные с терроризмом".

Обеспокоенные пассажиры, услышавшие, что их соседи говорят, в частности, о взрывчатке и бомбе, передали эту информацию пилоту. Тот принял решение запросить посадку в ближайшем аэропорту. Эвакуация пассажиров была проведена по надувным трапам, никто не пострадал. На борту был 151 человек. Трое пассажиров, которые вели вызвавшие подозрения разговоры, были задержаны, подробности о них не разглашаются. Также сообщается, что полиция уничтожила находившийся на борту рюкзак, который не признал своим ни один из летевших на борту самолета. Предположительно, он принадлежал одному из трех задержанных. Была ли в нем взрывчатка – не сообщается.