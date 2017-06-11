На Пуэрто-Рико проходит референдум о статусе острова

На Пуэрто-Рико проходит референдум, который должен определить будущий юридический статус карибского острова.

На настоящий момент Пуэрто-Рико является государством, «ассоциированным с Соединенными Штатами». Его жители имеют паспорта США и платят некоторые виды американских налогов, но не обладают в полном объеме социальными благами, которые получают их соотечественники на материке.

Участники референдума могут проголосовать за один из трех вариантов: сохранение нынешнего статуса Пуэрто-Рико, присоединение к США в качестве пятьдесят первого штата и полная независимость.

Аналогичный референдум, состоявшийся на острове пять лет назад, не выявил однозначных предпочтений населения. Решение властей провести новый плебисцит явилось ответом на глубокий экономический спад и вызванный им непрекращающийся уже лет десять массовый переезд островитян на материк. В мае Пуэрто-Рико было вынуждено объявить банкротство.

Если Пуэрто-Рико на сей раз недвусмысленно выскажется за присоединение к США, то в Вашингтон отправится делегация местных парламентариев с петицией Конгрессу утвердить итог референдума. Для этого требуется простое большинство обеих палат законодательного органа и подпись президента. Перспективы предоставления Пуэрто-Рико статуса штата, однако, неясны.