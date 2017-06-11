Лидер юнионистов: соглашение о поддержке кабинета Мэй еще нет

Лидер Демократической Юнионистской партии Северной Ирландии Арлен Фостер не подтвердила сообщения о том, что ее партия уже достигла соглашение с британскими консерваторами во главе с Терезой Мэй о поддержке консервативного кабинета министров в Палате общин.

По словам Фостер, переговоры продолжаются. Лидер североирландских юнионистов во вторник намерена прибыть в Лондон, чтобы провести переговоры с Мэй лично.

По итогам выборов 8 июня консерваторы потеряли большинство в парламенте. Чтобы их правительство получило вотум доверия, им необходимо заручиться поддержкой 10 депутатов-юнионистов.

Остальные партии уже отвергли возможность поддержки консервативного кабинета. Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что по-прежнему готов предпринять попытку сформировать правительство. Он также выразил мнение, что из нынешней ситуации можно выйти, только проведяновые выборы.

Демократическая юнионистская партия, за которую голосуют главным образом протестанты Ольстера, поддерживает выход Британии из ЕС и выступает за сохранение единства Соединенного королевства. Наблюдатели, однако, отмечают, что проблемой для Терезы Мэй может стать социальный консерватизм этой партии, а также то, что ее превращение в "младшего партнера" консерваторов может нарушить сложившийся баланс сил в Северной Ирландии.