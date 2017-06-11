В самолете, экстренно севшем в Германии, не было бомбы

На борту пассажирского самолета компании EasyJet, совершившего накануне экстренную посадку в германском аэропорту Кельн-Бонн, не было взрывчатки. Об этом сообщила полиция Германии.

Специалисты подтвердили, что взрывчатки не было и в подозрительном рюкзаке, изъятом у одного из пассажиров и взорванном полицией в целях безопасности.

Самолет, совершавший рейс из столицы Словении Любляны в Лондон, совершил посадку в Германии после того, как пилот получил информацию о том, что трое пассажиров на борту обсуждают "вопросы, связанные с терроризмом". Утверждается, что трое британских граждан в разговоре между собой употребляли слова "взрывчатка" и "бомба". После посадки они были задержаны, полиция по-прежнему ведет их допрос.

