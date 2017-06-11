В Сирии освобожден от "ИГ" еще один район города Ракка

В Сирии вооруженные отряды Сирийских демократических сил - курдско-арабской коалиции, поддерживаемой Соединенными Штатами - установили контроль над одним из восточных районов города Ракка, выбив из него джихадистов из группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Наступление на Ракку, которое началось несколько дней назад, ведется с трех сторон. Ранее был освобожден один из районов на западе города. В настоящее время идут бои за военную базу на северных окраинах Ракки.

Город с населением около 300 тысяч человек является крупнейшим оплотом "ИГ" на территории Сирии. В ходе операции по взятию Ракки, по данным Сирийского центра наблюдения за правами человека, в результате авиаударов коалиции есть потери среди мирных жителей. За время штурма их число превысило 50.