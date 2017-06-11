Киев: сепаратисты стягивают тяжелую технику к селу Крымское

Пророссийские сепаратисты в Донбассе стягивают тяжелую технику к селу Крымское в Луганской области. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, передает УНИАН. В ведомстве отметили, что накануне сепаратисты в течение получаса обстреливали позиции правительственных войск у Крымского из артиллерии и минометов.

Всего за минувшие сутки сепаратисты около 70 раз нарушили режим прекращения огня. Погибли четверо украинских военных, еще семеро были ранены. Представители самопровозглашенных "народных республики", в свою очередь, заявляют об обстрелах со стороны армии Украины.

В Донбассе за три года войны погибли около двух тысяч мирных жителей и более двух с половиной тысяч украинских военных. Киев и страны Запада обвиняют Москву в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль отвергает обвинения.