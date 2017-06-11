ФИФА подписала соглашение с Россией о трансляции матчей

Международная федерация футбола, FIFA заявила о достижении соглашения с российской стороной о трансляциях матчей Кубка Конфедераций. Западные агентства отмечают, что соглашение достигнуто всего за шесть дней до начала турнира.

Главная международная футбольная организация заявила, что трансляцию матчей будут вести государственный Первый телеканал и спортивная сеть "Матч ТВ" (Match TV). Российская государственная компания РТР получила права на радиотрасляции матчей турнира, уточнила ФИФА.

Необычно позднее завершение затянувшихся переговоров между ФИФА и Россией связано со стремлением Москвы заключить контракты одновременно и на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Российские представители заявили что ФИФА требовала "слишком" крупную сумму за такой контракт.

Сумма заключённого 11 июня контракта пока не объявлена. Матчи за Кубок Конфедераций начнутся 17 июня, пройдут в нескольких городах, турнир завершится 2 июля.

России предстоит ещё заключить контракты на право трансляции матчей чемпионата мира в следующем году.