ФИФА подписала соглашение с Россией о трансляции матчей

Международная федерация футбола, FIFA заявила о достижении соглашения с российской стороной о трансляциях матчей Кубка Конфедераций. Западные агентства отмечают, что соглашение достигнуто всего за шесть дней до начала турнира.
Главная международная футбольная организация заявила, что трансляцию матчей будут вести государственный Первый телеканал и спортивная сеть "Матч ТВ" (Match TV). Российская государственная компания РТР получила права на радиотрасляции матчей турнира, уточнила ФИФА.
Необычно позднее завершение затянувшихся переговоров между ФИФА и Россией связано со стремлением Москвы заключить контракты одновременно и на трансляцию матчей чемпионата мира по футболу в 2018 году. Российские представители заявили что ФИФА требовала "слишком" крупную сумму за такой контракт.
Сумма заключённого 11 июня контракта пока не объявлена. Матчи за Кубок Конфедераций начнутся 17 июня, пройдут в нескольких городах, турнир завершится 2 июля.
России предстоит ещё заключить контракты на право трансляции матчей чемпионата мира в следующем году.
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