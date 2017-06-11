Американская авиация нанесла удары по группировке "Аш-Шабаб" в Сомали

Пентагон заявил об американских авиарейдах в Сомали. Удары наносились по объектам экстремистской группировки Аш-Шабаб примерно в трёхстах километрах юго-западнее столицы Сомали - Могадишо. В заявлении военного ведомства США уточняется, что удары наносились в координации с региональными партнёрами и стали ответом на нападения Аш-Шабаб на правительственные войска.

В заявлении Пентагона не сообщается о результатах авиаударов и потерях противника.

Канцелярия президента Сомали Мохамеда Абдуллахи Мохамеда подтвердила, что глава государства дал согласие на проведение сомалийскими войсками операции против "Аш-Шабаб" при поддержке "международных партнёров".

Президент США Дональд Трамп поддержал расширение военных операций против "Аш-Шабаб", включая авиаудары на юге Сомали, где продолжаются активные боевые действия.