Франция: партия Эммануэля Макрона лидирует в первом туре

По данным экзитполов, партия нового президента Франции "Вперед, республика!" стала лидером по итогам первого тура французских выборов. За нее проголосовали около 30 процентов избирателей, сообщил в воскресенье, 11 июня, бельгийский телеканал RTBF, сославшись на данные двух экзитполов. Консервативная партия "Республиканцы" набрала около 21 процент, популисты из "Национального фронта" – 14 процентов. За ними следуют крайне левая партия "Неподчинившаяся Франция" (12 процентов) и Социалистическая партия (7-8 процентов).

Спустя месяц после президентских выборов граждане Франции вновь участвовали в голосовании - 11 июня в стране прошел первый тур парламентских выборов. По данным предвыборных опросов, за партию "Вперед, республика!" Эммануэля Макрона и ее союзников готовы были проголосовать около 30 процентов из 47 миллионов французских избирателей, что обеспечило бы сторонникам президента абсолютное большинство в Национальном собрании.

Явка избирателей оказалась наиболее низкой за последние 60 лет и составила около 50 процентов.