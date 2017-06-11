Алексей Навальный: "Завтра мирно выходим на Тверскую улицу"

"Мы недооценили, насколько плотно сейчас власть может давить", - написал в воскресенье вечером в своём блоге Алексей Навальный. Он проинформировал своих сторонников, что намечавшийся на 12 июня митинг на проспекте Сахарова в Москве не может состояться. Ограничения на использование усилительной аппаратуры и экранов превращают митинг в нонсенс, считает Навальный.

Оппозиционный политик, кандидат в президенты России Алексей Навальный задаётся вопросом: зачем власти оказывают такое давление на граждан своей страны в день национального праздника - Дня России. Навальный высказывает мнение, что Кремль это делает для "унижения" граждан.

В своём блоге Алексей Навальный резко критикует такую позицию властей и призывает своих сторонников выйти на мирную акцию в центре города на Тверской улице.