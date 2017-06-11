Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон выиграл Гран-При Канады

В Монреале прошел очередной этап чемпионата мира по автогонкам Формулы-1. Победу на Гран-При Канады одержал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Вторым на финише был еще один пилот "Мерседеса" Вальтери Боттас, третий результат показал Даниэль Рикьярдо из команды "Ред Булл".

В общем зачете лидирует пилот "Феррари" Себастьян Феттель, набравший 141 очко. На втором месте Хэмилтон, у которого 129 очков, третьим идет Боттас – 93 очка.

В Кубке конструкторов впереди "Мерседес", набравший 222 очка. На втором месте "Феррари" – 214 очков, третьим идет "Ред Булл" – 112 очков.