"Унизительный безвиз"

В ночь на воскресенье вступил в действие безвизовый режим для украинцев, посещающих Евросоюз. Новые правила действуют только для тех, у кого есть биометрические паспорта – за ними в последние недели выстроились немалые очереди.

Борис Херсонский

Безвиз совершил чудо. Снятие отпечатков пальцев, всегда бывшее полицейской процедурой для идентификации подозреваемых, мы воспринимаем, как ключ к свободе.

Безвизовый въезд не значит бесконтрольный: путешественников проверяют на границе и теоретически могут не пропустить – и для пророссийских комментаторов это стало поводом заявить, что виноград довольно-таки зелен. Но судя по тому, что пишут украинцы, которые успели воспользоваться новой свободой, тех, кого "заворачивают" на границе, пока совсем немного.

Tatyana Danilova

Тут тов. Виттель мягко намекнул мне, что безвиз - это вовсе не Шенген и нисколько не пряник. Потому что погранконтроль сохраняется и, добавлю от себя, с границы завернуть могут и заворачивают.

Тогда я вообще не понимаю, об чем хайп.

Andrei Kurkov

Ни одного пассажира с поезда номер 705 Киев-Перемишль ни украинский, ни польский пограничный контроль не снял! Все доехали! Скучно, конечно, то, что от Львова и до Перемишля буфет не работает! Теперь надо добиваться, чтобы безвиз не соседствовал с безбуфетом!)))

Александр Суханов

Украина - первые 11 часов безвиза в Шенген

5290 въехавших по безвизу (из общего числа около 20000), 4 отказа (2 предыдущих депортации, 1 нарушение срока пребывания, 1 - нет биопаспорта).

Ни одного отказа "мало денег", "не та гостиница", "необоснована цель поездки" и прочая лабуда.

(Злорадно) Что, хохлы, доскакались???

Ian Valietov

Обсуждать безвиз - это обсуждать нужна ли свобода или несвобода.

Сегодня на границах с Польшей очередей нет. Никто не ломится в аэропорты и не берет штурмом вокзалы. Но у граждан нашей страны стало на одну очень важную свободу больше. На базовую свободу, кстати. На свободу перемещения.

Можно сколь угодно долго обсуждать наличие или отсутствие денег, говорить нужны или не нужны мы где-то там, пугать дополнительными условиями, но на самом деле, это не шаг к дешевым загранпоездкам. Я уж не стану говорить какой пакет изменений в законодательство был принят для получения безвиза и как он нужен стране. Это шаг в Европу, в сторону общечеловеческих прав и свобод. Свобода совести, свобода слова, свобода шествий и демонстраций, свобода вероисповедания, свобода перемещений...

Просто еще одна свобода.

А кому это не нравится, может не радоваться.

Остальных я поздравляю с важной вехой на пути домой. Далее по курсу ассоциация, НАТО, Евросоюз.

Шаг в Европу – это еще и шаг прочь от России, о чем не дал забыть Петр Порошенко, поздравивший соотечественников цитатами из Лермонтова и Пушкина.

​Znak.com

Когда и самый важный для Украины день не обходится без русской классики

Anatoly Lemysh

Лермонтов, написав "Прощай, немытая Россия", никак не мог предположить, что в 21 веке его будет цитировать президент Украины, провозглашая открытую границу с Европой.

Александр Морозов

Какие-то новые советники у Порошенко, видимо. Кто-то убедил его, что надо "троллить". И он зашел со стихотворения Лермонтова. Как выяснилось, зашел удачно, потому что я включил пару часов назад НТВ, а там просто кошачий концерт по поводу этого троллинга. Лютый визг стоит.

Алексей Мисюра

Прощай немытая Россия, декламирует со сцены владелец бизнесов в России.

И добавил из Пушкина, мол, верь, Россия воспрянет обо сна.

Россияне, вам новый президент не нужен?

Он о России так много думает, идеальный кандидат.

Выступление Порошенко прокомментировал​ правнучатый племянник поэта, член Общественной палаты России Михаил Лермонтов, сообщило РИА «Новости»:

[Порошенко] должен был смотреть в зеркало, когда он эти стихи произносил, потому что Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл», — сказал потомок поэта.

Он также назвал ответом Порошенко процитированные президентом России Владимиром Путиным строки Лермонтова «Люблю отчизну я, но странною любовью.

Victor Sonkin

Песня прямо. Безвизовость украинцев в Европу не дает покоя (витаю, кстати). "Потомок Лермонтова" (какой потомок? у Лермонтова не только детей не было, но и братьев-сестер тоже, насколько я помню) говорит, что "Украина действительно стала рабом своих господ из-за океана, и эти строки приобретают совсем иной сакральный смысл" (чего?). Сенатор Клинцевич напоминает, что Лермонтов сравнивает Европу с умирающим гладиатором; ну честь и хвала референту, что такое стихотворение нашел, но ничего, что оно 1836 года, сейчас 2017, а европейский мир все так к могиле и клонится бесславною главою? А? Всем бы так клониться долго.

Николай Травкин

Явный перекос наблюдается в цитировании фрагментов речи Порошенко на митинге в честь "безвиза в ЕС". Все стараются уколоть и возбудить самолюбие россиян строкой из Лермонтова "Прощай немытая Россия…"

А ведь речь то он заканчивал словами Пушкина "Россия вспрянет ото сна…"

Комментаторам вспомнились и другие строки из школьной программы.

Олександр Ройтбурд

Природой здесь нам суждено

В Европу прорубить окно.

(© петр алексеевич)

Поздравляют украинцев и либерально настроенные россияне. Те же, кто не симпатизирует Украине, пытаются найти во введении безвизового режима с Евросоюзом недостатки – что не так уж просто.

Рыклин Александр

Я поздравляю украинцев с безвизовым режимом!

Ваша страна становится частью цивилизованного мира, невзирая на то, что путинская Россия вцепилась в вас клешнями, отгрызла часть территории и продолжает угрожать вашей государственности. Движение в Европу - ясная и осознанная цель, к которой, вне всякого сомнения, стремится подавляющее большинство украинцев.. И никакой внешний агрессор уже не сможет этому помешать.

Слава Украине!

Глеб Павловский

войны несут грязь, кровь - и выигрыши. Потеряв Крым, Украина получила в подарок окно в Европу, #безвиз. Это сильно, поздравляю

Serg Mitrofanov

Ну, я бы сказал, что обмен не окончательный

Dmitry Gololobov

Не вижу никакой радости на страницах и в блогах россиян от начинающегося сегодня «безвиза» бывших украинских братьев. А радоваться за них надо: как-никак делают первый шаг в большую и дружную (хе-хе) европейскую семью. Пока для рядового среднестатистического европейца, который думает только о своей ипотеке, школе детей, летнем отдыхе и сиськах секретарши в офисе, все мы – выходцы из бывшего СССР – некие консолидированные «совки», страшные русские, вышедшие из шинели Сталина и из-под «пирожка» Брежнева. Мировые и европейские СМИ долго и нудно рассказывают, что украинцы под руководством мудрого президента Порошенко абсолютно «не такие»: они стремятся ко всему светлому, хотят стать членами европейской семьи, чтут права человека, президента Трампа и Европарламент, ненавидят расизм, гомофобию и религиозную нетерпимость, они готовы соблюдать законы и тяжело работать во благо всей Европы. И сейчас эти самые среднестатистические европейцы имеют полную возможность оценить готовность украинского народа соблюдать все эти правила и чтить все эти ценности для вступления в большую европейскую семью. Как говорят англичане «лучшее доказательство существования пудинга – в его поедании». Вот и Европа имеет возможность реально «попробовать на вкус» продукт последних двадцати лет развития украинской демократии и решить дать «незалежной» комнатку в большом доме ЕС или все-таки подумать. Будем, как говориться, надеется на лучшее. Причем, каждый – на свое.

Timofey Shevyakov

Массовая БОЛЬ по поводу украинского безвиза крайне смешна.

Чуваки, дело не в визах или их отсутствии - А в наличии бабла на передвижение и проживание ув Гейропе. Вот с этим в Россиюшке на данный момент лучше.

Артемий Лебедев

Поздравляшки!

Я не буду писать о том, что это самый унизительный безвиз на свете, потому что теперь люди на границе должны показывать и доказывать больше, чем раньше было нужно в посольствах. Кроме того, этот безвиз не дает права на работу и обучение. И обычный украинский загран не катит (чтобы отрезать жителей Крыма, Донецка и Луганска). То есть, это [ерунда] для богатых туристов, которые и раньше не страдали от ограничений в поездках. И я уверен, что через месяц-другой всю эту лавочку если не прикроют, то очень сильно урежут.

Игорь Поночевный

— А у нас безвиз!

— Ха, будешь там европецам унитазы мыть!

— А меня в ресторан пригласили!

— Ха, объешься там красной икры и отравишься!

— А мне машину подарили!

— Ха! Поедешь на ней и в аварию попадешь!

— А я женюсь!

— Ха! Жена тебе изменит и уйдет к другому!

— А я миллион в лотерею выиграл!

— Ха! Все спустишь на бухло и сопьешься!

Примерно таков стиль мышления путинских патриотов. Чтобы видеть в отмене визового режима зло, а не благо, нужно быть круглым идиотом. Ведь наличие визы не мешает мыть унитазы. Видимо, ватная логика такая: за границу должно пускать тех, кто потенциально не будет мыть унитазы: чиновников, бизнесменов, их жен, шлюх и детей. А кто унитазы будет мыть — пусть валяются под родным забором, обпившись боярышника, чем позорить гордое звание советского человека.

В украинском сегменте Сети в это время спорят о том, считать ли "безвиз" заслугой Порошенко.

Марк Гордиенко

Реальное стратегическое достижение Украины - Без Виз.

Спасибо Порошенко , что в этом вопросе он проявил все качества государственного деятеля : Настойчивость , бескомпромиссность , жесткость , стратегическое виденье...

Миллионы украинцев получат возможность увидеть и пропитаться другой энергией и сравнить и те кто захочет вернуться , будут видеть две большие разницы между миром Тьмы и миром Света.

А Украина , она Срединная Земля , которая постоянно колебалась между Светом и Тьмой . Без Виз , это то что положено на весы Света и Тьма становится от нас все дальше и дальше.

Но это не победа , война будет долгой ...

Наполеона помнят и ценят во Франции за его Кодекс.

И он сам тоже считал , что это его главное достижение.

Без Виз , это то , за что будут помнить и благодарить Порошенко.

Nikolay Shmatovalenko

если бы не шоколадный джо с его любими друзями 2.0 то мы бы безвиз получили ещё год два назад.

а так уж простите, но Порошенко с его олигархическим окружением наоборот затянул это дело.

Ирина Толмачева

Это первое обещание президента, выполненное за три года

Раскритиковали Порошенко и за праздничный концерт в центре Киева, устроенный по случаю введения "безвиза": в Сети пишут, что бюджетников сгоняли на народные гуляния в принудительном порядке.

Alexandr Volkov

Никогда еще не видел более жалкого зрелища, чем организованный государством концерт, на котором выступил Президент самой большой страны в Европе, в честь экономии 30 евро на визе.

Stanislav Zozulia

Позорище! Вонючий совок сгонять людей на митинги, чтобы говорить о прощании с совком. Меня жутко бесит это лицемерие, которое на каждом шагу. Когда занимаются инфляцией слова, когда торгуют на войне и когда интервенционизм заворачивают в обвертку «реформ».

По данным департамента консульской службы МИД Украины, в первые часы после введения безвизового режима в Европу уехали 20,5 тысяч украинцев, но только 774 из них не стали получать визы – остальные решили действовать по старой схеме.

Varvara Perekrest

пустые мосты, пустые улицы, пустой спортзал – неужели все ночью таки свалили? )))