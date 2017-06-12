Жители Пуэрто-Рико проголосовали за вхождение в состав США

Большинство проголосовавших на референдуме высказались за присоединение Пуэрто-Рико к США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные данные избирательной комиссии.

Пуэрто-Рико является государством, "ассоциированным с Соединенными Штатами". Его жители имеют паспорта США и платят некоторые виды американских налогов, но не обладают в полном объеме социальными благами, которые получают их соотечественники на материке.

Участники референдума могли проголосовать за один из трех вариантов: сохранение нынешнего статуса Пуэрто-Рико, присоединение к США в качестве пятьдесят первого штата и полная независимость.

Аналогичный референдум, состоявшийся на острове пять лет назад, не выявил однозначных предпочтений населения. Решение властей провести новый плебисцит явилось ответом на глубокий экономический спад и вызванный им непрекращающийся уже лет десять массовый переезд островитян на материк. В мае Пуэрто-Рико было вынуждено объявить банкротство.

Теперь Пуэрто-Рико обратиться к Конгрессу США, который может одобрить просьбу. Для этого требуется простое большинство обеих палат законодательного органа и подпись президента.