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Календарь спортивных событий

12-18 июня

12-17 июня. Шахматы. Международный турнир Norway Chess. Ставангер, Норвегия

12-18 июня. Теннис. Турнир АТР. Штутгарт, Германия

12-18 июня. Теннис. Турнир АТР. Хертогенбосх, Нидерланды

12-18 июня. Теннис. Турнир WTA. Хертогенбосх, Нидерланды

12-18 июня. Теннис. Турнир WTA. Ноттингем, Великобритания

17 июня – 2 июля. Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

18 июня. Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Стокгольм, Швеция

12 июня

Хоккей. Кубок Стенли. Финал.

"Нэшвилл" – "Питтсбург"

17 июня

Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

Группа А

Россия – Новая Зеландия

18 июня

Футбол. Кубок Конфедераций. Россия

Группа А

Португалия – Мексика

Группа В

Камерун – Чили

Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Стокгольм, Швеция

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