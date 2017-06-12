12-17 июня. Шахматы. Международный турнир Norway Chess. Ставангер, Норвегия
12-18 июня. Теннис. Турнир АТР. Штутгарт, Германия
12-18 июня. Теннис. Турнир АТР. Хертогенбосх, Нидерланды
12-18 июня. Теннис. Турнир WTA. Хертогенбосх, Нидерланды
12-18 июня. Теннис. Турнир WTA. Ноттингем, Великобритания
17 июня – 2 июля. Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
18 июня. Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Стокгольм, Швеция
12 июня
Хоккей. Кубок Стенли. Финал.
"Нэшвилл" – "Питтсбург"
17 июня
Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
Группа А
Россия – Новая Зеландия
18 июня
Футбол. Кубок Конфедераций. Россия
Группа А
Португалия – Мексика
Группа В
Камерун – Чили
Легкая атлетика. "Бриллиантовая лига". Стокгольм, Швеция
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