"Питтсбург" победил "Нэшвилл" и завоевал Кубок Стэнли

В финальной серии Кубка Стэнли "Питтсбург" одолел "Нэшвилл" с общим счетом 4:2. Шестая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "пингвинов".

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин стал первым россиянином в истории, дважды завоевавшим титул лучшего бомбардира плей-офф Кубка Стэнли. В 25 матчах плей-офф россиянин набрал 28 очков (10 шайб + 18 передач) и помог клубу завоевать пятый Кубок Стэнли в истории.

Впервые больше всех очков в одном розыгрыше Кубка Стэнли Малкин набрал в 2009 году, в его активе было 36 баллов (14+22).