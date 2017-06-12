СМИ: ФСБ засекретила дело хакерской группы "Шалтай-Болтай"

Федеральная служба безопасности засекретила значительную часть материалов уголовного дела хакерской группы "Шалтай-Болтай". В ближайшее время оно поступит в суд, где будет слушаться в закрытом режиме, на них не будут допущены журналисты.

Как рассказал "Росбалту"источник,секретность связана с тем, что по делу проходит переписка по электронной почте чиновников, в которой находятся документы представляющие гостайну.

Группировка "Шалтай-Болтай" стала известна после публикации переписки высокопоставленных чиновников и руководителей крупных компаний. С ней также связывают взлом твиттера и почты премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Лидеру хакерской группировки Владимиру Аникееву, а также Александру Филинову и Константину Теплякову предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации.

Дело хакеров связывали с делом о госизмене в ФСБ. Однако арестованные участники "Шалтая-Болтая" отвергают сотрудничество со спецслужбой.