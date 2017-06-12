Движение Макрона претендует на абсолютное большинство в парламенте

Движение президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, республика" в результате парламентских выборов может получить абсолютное большинство в Национальной ассамблее - более 400 мест из 577. Таковы прогнозы социологов по итогам первого тура голосования, который состоялся в воскресенье. В целом по стране кандидаты движения Макрона и их союзники получили более 32 процентов голосов, почти вдвое опередив ближайших соперников - правую партию "Республиканцы".

Выборы во Франции проходят не по партийным спискам, а по мажоритарной системе. Во второй тур кандидаты движения "Вперед, республика" вышли более чем в 400 округах и, как считают наблюдатели, в подавляющем большинстве из них одержат победу. "Республиканцы", очевидно, сформируют вторую по величине фракцию. Провалился крайне правый "Национальный фронт", набравший лишь около 14 процентов голосов, однако его лидер - Марин Ле Пен - сохраняет шансы на победу в одном из округов. Еще меньше голосов набрали социалисты, которым в предыдущем созыве парламента принадлежало большинство. Они, как и крайне левое движение "Непокорная Франция", сохраняют шансы на то, чтобы провести в парламент несколько десятков кандидатов.

Явка в первом туре выборов признана рекордно низкой - 50 процентов от общего числа граждан с правом голоса. Второй тур пройдет 18 июня.