На Дальнем Востоке и Сибири проходят митинги проив коррупции

В России сегодня проходят антикоррупционные акции сторонников политика Алексея Навального "Требуем ответов".

Во Владивостоке, на привокзальной площади были задержаны не менее 11 участников несогласованного митинга. Между демонстрантами и сотрудниками ОМОНа произошла драка. Участвовавшие в столкновениях казаки избили нескольких активистов.

Суд во Владивостоке оштрафовал на 20 тысяч рублей за организацию несогласованного митинга главу местного штаба Алексея Навального, депутата городской думы Юрия Кучина. Он был задержан рано утром у входа в гостиницу, где ночевал, чтобы избежать задержания. После заседания суда Кучин, который пытался присоединиться к участникам митинга, вновь оказался в отделении полиции.

В Казани, где акция была согласована, задержаны по меньшей мере четверо демонстрантов, в том числе – организатор митинга. Один из задержанных - имам, критиковал традиционный ислам. Также были задержаны две участницы митинга (одна из них несовершеннолетняя), пришедшие с плакатами. На одном из них было написано: "Нет геноциду коренного населения России". На акцию на окраине города, которую власти разрешили проводить только в 7 утра, собрались не менее 400 человек.

Четыре человека были задержаны на несогласованном митинге в Благовещенске.

Акции проходят в Барнауле, Братске, Новосибирске, Улан-Удэ, Томске, Тюмени, Якутске.

Накануне Алексей Навальный заявил, что согласованный с мэрией митинг на проспекте Сахарова не может состояться из-за давления властей. В своём блоге Навальный призвал своих сторонников выйти на мирную акцию в центре города на Тверской улице. Власти назвали перенос митинга незаконным и пообещали "жестко реагировать на правонарушения". 26 марта на митинге против коррупции в Москве были задержаны более тысячи человек.