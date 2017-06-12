На выборах в Косове побеждает коалиция Рамуша Харадиная

На парламентских выборах в Косове побеждает коалиция под руководством бывшего премьера и бывшего полевого командира Армии освобождения Косова Рамуша Харадиная. В коалицию входят "Демократическая партия Косова" президента Хашима Тачи, движение "Альтернатива" и "Альянс за будущее Косова", главой которого является Харадинай.

По данным центральной избирательной комиссии, коалиция получает почти 35 процентов голосов избирателей. Оппозиционная левая партия "Самоопределение" получает примерно 27 процентов голосов. "Демократический союз Косова" нынешнего премьер-министра Исы Мустафы набирает около 26 процентов голосов. Харадинай уже объявил о победе.

Харадинаю 48 лет. В 1998-1999 годах он командовал подразделениями Армии освобождения Косова во время вооруженного конфликта в области с югославской армией и сербской полиций. Прокуратура Гаагского трибунала по военным преступлениям в бывшей Югославии обвиняла Харадиная в совершении военных преступлений, однако он был оправдан судебной коллегией этого органа международного правосудия. В 2004-2005 годах Харадинай уже занимал должность премьер-министра Косова.

В парламенте Косова 120 депутатов. 10 мандатов закреплены за представителями национальных меньшинств, в том числе - сербского.

Косово, бывшая автономная область в составе югославской федерации, объявило о независимости от Сербии в 2008 году. Республика Косово признана 115 государствами мира. Другие страны - в их числе Сербия, Россия, Китай и несколько стран Европейского союза - независимость Косова не признали.