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Полиция продолжает задерживать участников акций против коррупции

Задержание участника акции во Владивостоке

России полиция продолжает задерживать участников антикоррупционных акций сторонников политика Алексея Навального. Причем разгоняются не только несогласованные с властями митинги, но и разрешенные.

В Норильске задержаны не менее 10 человек. Митинг против коррупции ранее был разрешён городскими властями. В разгоне участвовали местные казаки.

Во Владивостоке, на привокзальной площади были задержаны не менее 20 участников несогласованного митинга. Один из них — координатор местного штаба Навального Юрий Кучин. Его оштрафовали на 20 тысяч рублей за несогласованную акцию. Активист заявил, что намеренно остановился в гостинице, а не дома, чтобы избежать задержания. Между демонстрантами и казаками произошла драка, в неё вмешался ОМОН. Нескольких активистов были избиты.

В Казани, где акция была согласована, задержаны по меньшей мере четверо демонстрантов, в том числе – организатор митинга. Среди задержанных также несовершеннолетняя участница акции. На несогласованном митинге в Благовещенске были задержаны 9 человек.

Организатор антикоррупционного митинга в Махачкале Марат Исмаилов был доставлен в отдел полиции, где полицейские взяли с него расписку о "несовершении противоправных действий", передает "Кавказский узел".

12 июня сторонники политика Алексея Навального собираются выйти на антикоррупционные акции в десятках городов России.

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