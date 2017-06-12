Шведские взрывы и русские имперцы

Власти Швеции на днях сообщили, что правые экстремисты, подозреваемые в организации взрывов в Гётеборге, проходили подготовку в лагере своих российских “коллег” под Петербургом. По данным шведского прокурора Матса Юнгквиста, лагерь принадлежит организации “Русское имперское движение” (РИД), которая поддерживает связи со шведской неонацистской группировкой “Северное движение сопротивления” (другой вариант названия – “Скандинавское движение сопротивления”).

Прокурор рассказал, что тренировки проходили в течение нескольких недель, каждый день с 7 утра до 10 вечера. К подготовке шведских экстремистов "имел отношение центр тактической и огневой подготовки "Партизан", который состоит в тесной связи с РИД и проводит "обучение гражданского населения личному выживанию в условиях войн", отмечает газета "Дагенс нюхетер".

Трое участников неонацистской группировки "Северное движение сопротивления" обвиняются в организации трех терактов в шведском городе Гётеборг – во второй половине прошлого и начале нынешнего года. Один из взрывов произошел в здании, где собираются активисты левых организаций, другой – в центре по размещению беженцев, один человек был тяжело ранен. В третьем случае бомба не сработала из-за ошибки при ее монтаже.

Предполагаемый партнер организаторов шведских взрывов – "Русское имперское движение" – характеризует себя как "русскую православную национально-патриотическую и монархическую организацию". Ее программа довольно оригинальна – по мнению активистов РИД, Российская империя, рухнувшая в результате революции 1917 года, на самом деле до сих пор существует:

"Основной целью Движения является реставрация российской самодержавной монархии как формы государственного правления, наиболее соответствующей русским национальным историческим, политическим и религиозным традициям.

Мы считаем, что Российская Империя продолжает существовать де-юре, так как никакими легитимными правовыми актами, последующими после фальшивого «манифеста» об «отречении» Императора Николая II от 2 (15) марта 1917 года, который противоречил Основным Законам Российской Империи, она не была упразднена. Юридически не упразднены и монархическая форма правления, и Свод Законов Империи".

При этом РИДовцы весьма критичны по отношению к нынешним российским властям: так, Владимира Путина на их сайте называют не иначе как "лидером Кремлевских".

Сообщение из Швеции в РИД заметили и лаконично прокомментировали как "эпический бред". Однако недавнее прошлое "имперцев" дает достаточно оснований для предположений о том, что шведский прокурор совсем не бредит. Два с лишним года назад, подводя итоги своей деятельности за 2014 год (год аннексии Крыма и начала конфликта на востоке Украины), РИД откровенно хвасталось своей деятельностью, направленной на поддержку донбасских сепаратистов:

​"В апреле совместно с партией «Родина» нами было создано движение «За Новороссию!», целью которого является воссоединение Донбасса и других исконно русских территорий с Россией. Первоначально в русле движения мы оказывали только гуманитарную и финансовую помощь восставшему народу, но уже с мая мы приступили к подготовке бойцов Новороссии и Крыма для организации сопротивления агрессии хунты.

За семь месяцев нами было подготовлено, экипировано и отправлено более 100 человек. «Имперский легион» воевал в Славянске, Донецке, под Мариуполем, Алчевском, Дебальцево. Наши бойцы награждены орденами и медалями Новороссии. Трое из наших бойцов числятся погибшими. Двое пропавшими без вести. На сегодняшний день мы продолжаем борьбу за Православную веру и Русский мир на самой передовой, под Дебальцево". (Этот текст датирован январем 2015 года, когда бои у Дебальцево были в разгаре). Таким образом, подготовка боевиков действительно входит в "сферу интересов" РИД.

На Украине деятельность РИД служит одним из доказательств того, что война в Донбассе была спровоцирована российской стороной, а не стала следствием противостояния "киевской хунты" и "восставшего народа".

"Имперцы" известны также связями с Игорем Стрелковым (Гиркиным), в прошлом – одним из военных лидеров донбасских сепаратистов. Вот как РИД рекламировало в социальных сетях одно из выступлений Стрелкова в Петербурге весной 2016 года:

"В последнее время Игорь Иванович много путешествует по просторам России, находя не только множество благодарных ему людей, но и огромное количество потенциальных сторонников в его борьбе за сильную Россию! Так, с подобным визитом Игорь Иванович приезжает в Санкт-Петербург. Не упустите уникальную возможность встретится с этим прославленным командиром и героем Новороссии! 7 апреля, в День Благовещения, в Санкт-Петербурге на Васильевском острове состоится встреча с бывшим главнокомандующим войсками ДНР Игорем Ивановичем Стрелковым".

В обсуждении "шведского следа" русских "имперцев" в соцсетях многие обращают внимание на специфическое отношение российских властей к феномену международного терроризма как такового. Вот, например, объяснение, которое дал в интервью израильскому тележурналисту посол России в Израиле Александр Шеин по поводу того, почему Москва не считает террористическими такие организации, как ХАМАС и “Хезболла”:

​Геннадий Александров:

Ну и кто тут главный в мире террорист?

Марк Райцин:

И что, Швеция простит?

Организаторов взрывов в Гётеборге простит вряд ли: если против них будет достаточно доказательств, их ждет тюрьма. А вот почему российские группировки, готовящие боевиков и не скрывающие этого, похоже, “прощены” заранее – вопрос совсем не к шведам.