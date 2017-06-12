Алексея Навального задержали в подъезде дома до начала акции

В Москве в подъезде дома задержали оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщила в твиттере его жена Юлия.

В офисе Фонда борьбы с коррупцией, откуда сотрудники ФБК вели прямую трансляцию с антикоррупционных акций в России выключили электричество.

В Москве уже задержаны не менее 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних участников акции против коррупции. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию с акции сторонников Навального в центре Москвы.

В воскресенье вечером Навальный опубликовал на своем сайте сообщение, что в Москве согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова отменяется. Вместо этого он призвал своих сторонников выйти на мирную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы предупредила организаторов о "недопустимости нарушений закона".

Мэрия Москвы разрешила оппозиции гулять по Тверской улице с условием, что акция пройдет без плакатов и лозунгов, заявил в прямом эфире YouTube-канала "Навальный LIVE" глава штаба Навального Леонид Волков.