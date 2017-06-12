Создатель Telegram Павел Дуров рассказал о давлении ФБР

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что, находясь в США в 2016 году, испытывал давление со стороны агентов Федерального бюро расследований (ФБР). Об этом он написал в твиттере.

По словам Дурова, за неделю, когда разработчики Telegram находились в США, агенты ФБР дважды пытались подкупить их. Дуров подчеркнул, что создать по-настоящему независимое приложение с криптографией в США практически невозможно.

До 2013 года Дуров возглавлял российскую социальную сеть "ВКонтакте". Telegram позиционируется как мессенджер с зашифрованной перепиской. Дуров неоднократно заявлял, что Telegram не предоставляет ключи шифрования к аккаунтам пользователей третьим лицам, в том числе властям различных стран.

