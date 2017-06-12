Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Катар просит Великобританию осудить воздушное эмбарго

Министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани (архивное фото)

Глава МИД Катара Мухаммед бен Абдель Рахман бен Джасем Аль Тани намерен призвать главу МИД Великобритании Бориса Джонсона осудить воздушное эмбарго, которое ввели страны Персидского залива по отношению к Катару. Встреча шейха Аль Тани с Джонсоном должна состояться в понедельник. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

По данным издания, Аль Тани настаивает на том, что воздушное эмбарго против Катара является незаконным с точки зрения международного права и просит Великобританию признать этот факт. Глава МИД Катара также отметил, что из-за ограничения на полеты и закрытых границ многие катарские семьи оказались разделены.

Ранеее Аль Тани посетил Россию, где встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Аль Тани заявил, что Россия предложила Катару помощь, однако на данный момент необходимости в ней нет.

В начале июня 10 стран Персидского залива разорвали дипломатические отношения с Катаром.Доху обвинили в дестабилизации внутриполитической ситуации в арабских государствах, а также в поддержке террористических организаций.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG