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Навальный вывел на Тверскую. Эфир в 19:05

Демонстранты на Пушкинской площади

Татьяна Ворожейкина, Дмитрий Орешкин, Станислав Белковский - об акции Навального на Тверской

Акция против коррупции в Москве из санкционированной властями на проспекте Андрея Сахарова вечером 11 июня превратилась в несанкционированную - на знакомом с 26 марта месте - на Тверской улице.

Власти блокировали аренду звука и сцены. Все московские фирмы отказали организаторам акции. В знак протеста Алексей Навальный предложил всем противникам Кремля 12 июня переместиться на Тверскую улицу.

В районе Пушкинской площади днем 12 июня прогуливались более 15 тысяч москвичей, чьи хаотические передвижения периодически блокировали полиция, нацгвардия и ОМОН. Регулярно происходили задержания. Были арестованы более 700 человек, среди которых Илья Яшин, Вячеслав Мальцев, Марк Гальперин, Мария Баронова... В Санкт-Петербурге - около 900 задержанных.

Сам Навальный был задержан на выходе из собственного дома.

К чему ведет противостояние власти и общества? Стал ли Навальный единственным реальным лидером оппозиции Владимиру Путину?

Это обсудят Татьяна Ворожейкина, Дмитрий Орешкин, Станислав Белковский. Ведет передачу Михаил Соколов.

Гостеприимные полицейские
Гостеприимные полицейские

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