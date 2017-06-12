В США республиканцы хотят "ясности" о записях бесед в Белом Доме

В США республиканцы требуют от президента Дональда Трампа внести ясность в вопрос о существовании записей его закрытых бесед с бывшим директором ФБР Джеймсом Коми. Если такие записи существуют, то однопартийцы Трампа намерены добиваться передачи этих записей Конгрессу.

Запрос республиканцев свидетельствует, как отмечает "Голос Америки", о нарастающих негативных последствиях показаний Джеймса Коми на слушаниях в сенатском комитете по разведке на прошлой неделе. Бывший директор ФБР заявил тогда о неуместном давлении со стороны Трампа. Президент в ответ обвинил Коми во лжи.

Сенатское расследование так называемого "дела о сговоре с Россией" и влиянии Москвы на ход президентской кампании 2016 года, распространилось на члена кабинета Трампа, генеральный прокурора Джеффа Сешнса. Слушания в комитете Сената по разведке о возможной причастности генерального прокурора к контактам с Россией пройдёт 13 июня, во вторник. Будут ли эти слушания открытыми или закрытыми, пока не сообщалось.