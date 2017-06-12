В ООН призвали увеличить количество мест для беженцев

Верховный комиссар при ООН по делам беженцев Филиппо Гранди призвал мировое сообщество увеличить число мест для расселения беженцев в 13 раз.

Выступая на ежегодных консультациях в Женеве, Гранди подчеркнул, что на сегодняшний день в расселении нуждаются более одного миллиона человек. При этом, по данным ООН, на расселение беженцев в 2017 году выделено примерно 93 тысячи мест - это на 43 процента меньше по сравнению с прошлым годом.

В основном в расселении сейчас нуждаются более полумиллиона беженцев в Африке, около 300 тысяч – на Ближнем Востоке, более 300 тысяч – в Турции.

В 2016 году более 125 тысяч беженцев смогли переселиться в другие государства. Места для их расселения предоставили 37 стран.