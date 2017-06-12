США осудили массовые задержания мирных протестующих в России

Вашингтон осуждает массовые задержания мирных протестующих на акциях в российских городах, заявил официальный представитель Белого дома Шон Спайсер. "Граждане России, как и все люди, достойны правительства, которое поддерживает открытость выражения мнения", заявил Спайсер.

США призывают Москву отпустить задержанных.

В понедельник в России прошли массовые манифестации против коррупции. В Москве и Санкт-Петербурге митинги не были согласованы с властями. В МВД заявили, что задержаны более 150 человек. По данным «ОВД-Инфо», были задержаны не менее 730 человек в Москве. Ранее сообщалось, что в Петербурге число задержанных приближается к 500.