Донбасс: к поискам Станислава Асеева подключится миссия ОБСЕ

Союз журналистов Украины 12 июня обратился к специальной наблюдательной миссии ОБСЕ на востоке Украины и Международному Красному Кресту с просьбой о помощи в поисках Станислава Асеева. Блогер пропал 2 июня.

Коллеги, семья и друзья Асеева, говорят, что не имеют сведений от Асеева уже более недели. Журналист в своих публикациях пользуется именем Станислав Васин и является внештатным корреспондентом Украинской службы Радио Свобода.

Бывший член парламента Егор Фирсов, давний знакомый Асеева, написал в своем фейсбуке 6 июня, что Асеев был захвачен в Донецке и насильно удерживается пророссийскими сепаратистами. Фирсов повторил эту информацию в фейсбуке на следующий день, 7 июня. 10 июня газета "Украинская правда" опубликовала эту информацию со ссылкой на "неофициальный источник".

Главный редактор Радио Свободная Европа/ Радио Свобода Ненад Пеич заявил, что если насильное удержание Асеева действительно имеет место, то это "глубоко тревожащий и незаконный" акт. Пеич выразил опасения за жизнь блогера. В заявлении главного редактора нашей медийной корпорпорации содержится требование "немедленно освободить Станислава Асеева и гарантировать его безопасность".