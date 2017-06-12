Премия Бориса Немцова, вручена представителю Ильдара Дадина

В офисе медиакомпании Deutsche Welle в Бонне, в понедельник, 12 июня, состоялось вручение премии имени Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей, в нынешнем году присужденной россиянину Ильдару Дадину. Дадин не смог приехать на эту церемонию из-за отсутствия заграничного паспорта, и награду от его имени принял правозащитник Сергей Давидис.

Вручая премию в день очередных массовых протестов в России, основатель и глава Фонда Бориса Немцова Жанна Немцова выразила надежду на скорые изменения в политике Москвы. "Хотелось бы, чтобы в следующем году мы могли переименовать премию из премии за смелость в премию за демократические преобразования", - заявила дочь убитого политика.

Торжественную речь на церемонии произнес заместитель председателя Европарламента Александер Ламбсдорф. Выступил и первый лауреат премии, псковский политик Лев Шлосберг.

Открытое голосование за кандидатов проходило на сайте "Новой газеты". Читатели выбирали лауреата вначале из 30, а затем - из пяти претендентов. Помимо Дадина, в шорт-лист премии были включены оппозиционер Алексей Навальный, правозащитница и журналист Зоя Светова, отбывающий заключение активист Сергей Мохнаткин, а также брянский школьник Максим Лосев, который организовал в своем городе антикоррупционную акцию 26 марта.

Денежный эквивалент премии, вручаемой с 2016 года, составляет 10 тысяч евро. На церемонию в Бонн были приглашены все лауреаты или их представители. Об этом сообщила "Немецкая волна".

Ильдар Дадин стал первым и пока единственным осужденным по статье о неоднократном нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования. В 2015 году его приговорили к трем годам лишения свободы. 22 февраля текущего года Верховный суд РФ отменил приговор и признал за Дадиным право на реабилитацию.