В Петербурге 12 июня задержаны около 550 человек

Запрещенный антикоррупционный митинг собрал на Марсовом поле 10 тысяч человек. В петербургском штабе Навального решили присоединиться к патриотическому фестивалю, однако, он закончился раньше срока, и полицейские объявили в мегафон, что все, кто задержится, будут задержаны. В итоге около 550 человек оказались в полицейских автобусах. ОМОН оцепил Марсово поле в нескольких местах, к тому же, все подходы к нему были чрезвычайно затруднены, окружены техникой и специальными заграждениями.

Одна из участниц акции, Анастасия, возмущена тем, что людям раздавали листовки с предложением уехать на бесплатных автобусах в Удельный парк. Она считает, что одно это заставляет задуматься о том, куда идут бюджетные деньги. Молодые люди возмущались также, что руководство многих городских вузов настоятельно советовало им отметить День России дома или на огороде, не принимать участия в протестных акциях. Они увидели пренебрежение к себе и в массовых задержаниях, расценив их как нежелание властей выслушать то, что их волнует. Многие говорили о том, что им надоело жить в коммуналках и видеть, как их соседи экономят на еде, когда верхушка страны купается в роскоши.

Поскольку сцены и микрофонов не было, люди просто скандировали лозунги: «Россия будет свободой!», «Путин – вор!», «Мы здесь – власть!», «Продай дачу – построй дороги!». По окончании акции часть людей группами пошли на Дворцовую площадь, Миллионную и Садовую улицу, впрочем часть проходов была заблокирована Росгвардией. Таким образом, те, кто хотели пройти на Исакиевскую площадь, сделать этого не смогли.