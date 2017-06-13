"Голден Стэйт" выиграл чемпионат НБА

"Голден Стэйт" на своей площадке обыграл "Кливленд" в пятом матче финала плей-офф НБА - 129:120. Наиболее весомый вклад в победу "Уорриорз" сделали Кевин Дюрант и Стефен Карри – 39 и 34 очка соответственно. В составе "Кавальерс" самым результативным стал Леброн Джеймс, на счету которого 41 очкю.

Кевин Дюрант признана самым ценным игроком финальной серии НБА против "Кливленда". В среднем в пяти матчах он набирал 35,2 очка и делал 8,4 подбора и 5,4 передачи.

Эта победа позволила "Голден Стэйт" выиграть серию со счетом 4-1 и завоевать чемпионский титул. Для "Уорриорз" он стал пятым в истории (один – в рамках Баскетбольной ассоциации Америки) и вторым за последние три года. "Кливленд" проиграл третий финал из четырех.