Фестиваль ОМОНа

Сказать, что акции оппозиции в День России это главная тема социальных сетей - не сказать просто ничего.

Второй день в политизированной части Фейсбука и Твиттера говорят только об этом.

Борис Акунин:

С днем независимости! Независимые люди в России есть, и их немало. Вот мое главное впечатление от дня, который я, как пришитый, провел за просмотром любительских видеотрансляций с Тверской и из других городов.

Впрочем, радость Кара-Мурзы и Акунина разделяют не все. Например, причиной для недовольства стала жестокость ОМОНа.

Екатерина Барабаш:

Тысячи и тысячи российских граждан побывали вчера на дне России.

Павел Шехтман:

Сегодня в Москве избивали и арестовывали русских. Путин, введи войска!

Артур Гаспарян:

Погулял под российским флагом на День России - получи полицейской дубиной по рылу. Браво, гражданин президент своего народа...

Алёна Попова:

Как появился ОМОН, тут же возник резкий запах газа, а ОМОН был в противогазе. Дышать, естественно, стало невозможно. У меня, хорошо, шарф был. Мы через него стали дышать. Люди, которых винтил ОМОН, были без оружия, не сопротивлялись.

Встретила мужчину-офицера запаса-сказал, что ему позорно и стыдно на ребят из Росгардии и ОМОНа смотреть. Он вышел перед змейкой ОМОНа и начал взывать к их совести. Фразы типа: Ребята, имейте совесть- Вы служите народу, за налоги и ресурсы народа- вызвали у закованных в щитки только смех. Потом этот же мужчина им говорил: Вы что сейчас, террористов берете? Где Ваша логика и честь? Это граждане, за счёт которых Вы живёте!

Один из них, пробегая мимо женщин, специально своими щитками бил нас. Когда ему кричали: "Не трогайте людей",-он специально отпихивал в спину или плечо наотмашь! Преимущественно женщин. Если честно, это насилие и беспредел просто уже достали! Достали по самое не хочу. Кошмар в том, что своим насилием они просто в будущем точно спровоцируют насилие. Своим унижением людей и тасканием молодежи в автозаки.

Лада Юрьева:

Сижу, перебираю впечатления сегодняшнего длинного дня, и все еще не могу в это поверить.

Я ожидала, что "будет весело и страшно", но ТАКОГО не ждала. Хотя казалось бы, всякое видела.

Ощущение полной нереальности происходящего. Тени Оруэлла, Хаксли, Замятина и Кафки летали сегодня над Тверской.

Пустой полностью перекрытый центр города, орды полиции, росгвардии, омона вдоль пустой центральной улицы, на которой как бы происходит общегородской праздник.

Цепи полицейских, которые выдавливают горожан в метро, прочь с улиц. Полностью заблокированные выходы из метро. Омон, вытаскивающий вдесятером по одному человеку из ПРОСТО СТОЯЩИХ НА УЛИЦЕ ЛЮДЕЙ. Уволакивающий людей в автозаки и с готовностью машущий дубинками.

Это теперь наша реальность??

Влад Тупикин:

Только что вернулся с Тверской. Несколько часов стоя. На моих глазах звероподобные менты забрали более ста человек. Двоих люди отбили. Забирали за крякание ("кря-кря" — вот такое). Забирали за громкое скандирование. Забирали за просто-стояние-и-ничего-не-делание. Забирали за распевание государственного гимна России. Забирали за раздачу памяток "Как вести себя на общественных мероприятиях". Забирали за фотографирование. Забирали вообще бог знает за что ещё. Забирая, заламывали руки, били, травили газом в лицо. Фотографу Фельдману из "Новой газеты" мент из оцепления подставил ножку. Не знаю, за что, вероятно, за ирокез на голове.

Александр Эткинд:

Больше тысячи задержанных это много. И еще газ... Пора делать ставки, будет ли это все упоминаться когда конгресс будет обсуждать новые санкции.

Нюта Федермессер:

Упуская все свои мысли по поводу праздника, его сути, его актуальности, его истории, его бюджета, упуская мысли по поводу митинга на Сахарова и шествия на Тверской, по поводу Навального и компаний, которые отказываются ставить звук на санкционированном митинге, упуская рассуждения о том, стоит или не стоит ходить на митинги и почему, скажу только одно: страна, где милиция считает возможным дать женщине в морду, сломать ей зуб, разбить нос, заламывать руки, и знает при этом, что за это похвалят, а не уволят; органы МВД, где мужики - мужики лишь потому, что у них дубинка в руках и член в штанах, а не потому, что у них обострённое восприятие чести и справедливости, и не потому, что они обучены быть лучше и честнее других; страна, где быть полицейским - позор для семьи (за редким исключением); город, где в праздник арестовывают по 500 человек просто потому, что вероятно так кого-то из полицейского начальства похвалят и повесят кому-то медаль (ведь иного повода-то нет, подумаешь, народ в праздник, пройдёт по этой улице, а не по той, завтра утром никто и не вспомнит); страна, где народ полиции боится, а не доверяет ей себя для защиты от произвола; полиция, которая имеет лишь отработанный навык вязать по команде "фас" - так вот эта страна рано или поздно все равно сама себя погубит. И не может быть иначе, если единственной разумной и оправданной тактикой поведения для людей с мозгами и планами хотя бы до завтра, становится тактика "каждый сам за себя". Такая тактика не нацелена на будущее.

Алексей Табалов:

Я хоть и атеист, но очень хочется верить, что АД все-таки существует. Иначе без него никак, ведь где-то же должны ВЕЧНО в кипящем масле гореть Путин со своей шоблой, продажные судьи и прокуроры, весь этот ОМОН, избивающий мирных людей.

Андрей Жвирблис:

Два самых фантасмагорических момента, которые я сегодня наблюдал. Первый - когда с кучи мешков с песком в начале Тверской стащили странного бородатого человека с плакатом "Чекизм - гнусь". И сделали это трое - человек в форме НКВД тридцатых годов и двое с трёхлинейками. Заломали и передали полицейским. Второй - когда под слова гимна "славься отечество наше свободное" устрашающая цепочка росгвардейцев в защитной экипировке начала вытеснять людей с Пушкинской площади.

Аркадий Бабченко:

СМЕРШ поймал шпиона. Абсолютный сюр, конечно.

Николай Кононов:

Когда вошёл в роль и забыл, как выйти. На самом деле, несмешно: представьте в Берлине реконструктора в форме гестапо, который ещё и винтит жертву; не бывать такому, потому что денацификация — а на декоммунизацию забили, и даже наоборот, и теперь нквдшник не просто молодцевато стоит рядом с эмкой, опершись ногой в начищенном сапоге на подножку, а содействует своим профессиональным потомкам.

Впрочем, временами жертвами становились люди, которых большинству как-то и не жалко.

Андрей Горянов:

Ой, милота. На словах про Путина "пусть унесет столько, сколько сможет" НОДовца (кажется) свинтили в автозачек.

Ксения Ларина:

Бог не тимошка))

Митя Алешковский:

Не пойму, почему все так радуются этому видео, где задерживают НОДовца?

Во-первых, как показывает опыт с Тарасовичем и Петрунько, их потом отпускают либо не привлекают вовсе к ответственности.

Ну а во вторых, вы все, кто ликует, правда радуетесь, что полиция забрала на улице невиновного человека? Нет, я понимаю что такое злорадство, ярость, обида и злость, и во мне они, по-поводу несправедливых задержаний и приговоров тоже бурлят, поверьте.

Но радоваться тому, что полиция творит беззаконие в центре Москвы среди бела дня, простите, не могу и не буду.

Владимир Милов:

Илье Яшину - большой человеческий респект.

Кирилл Шулика:

Не, конечно, как-то нельзя завидовать тем, кто в автозаке, но тут... И кто бы не захотел на месте Яшина оказаться?

Евгений Минченко:

Читаю, что Илья Яшин опять кому-то репу начистил.

Он что, какой-то суровый мастер единоборств? Или оппоненты хлипкие попадаются?

Но гораздо больше пострадали люди хорошие.

Борис Цейтлин:

Мусора избили Галямину. Месть Собянина?

Егор Просвирнин:

Кто-то увидит на этом фото русскую дуру, бедную, некрасивую, с доверчиво-туповатым лицом - но при этом сохранившую надежду на лучшее будущее. Кто-то - малообразованных пьющих русских мужиков, которые, конечно, рассказывают семье и близким, что вот в Росгвардии охраняют мирных горожан, но внутренне понимают, что на уважаемой работе с закрытыми лицами не ходят, да и вчетвером вести бабу с российским флагом в праздник - ну западло же, вот если так по-чесноку, по-мужски. Кто-то подумает про рост гражданского самосознания, кто-то - про предотвращение майдана.

Я же вижу здесь СИСТЕМНОЕ <СКОТСТВО>: то есть когда неплохие, в общем-то, люди вынуждены заниматься мутными гадостями, причем не в качестве ошибки или сбоя, а в качестве базового сценария, "тут так специально устроено". И жалко мне на фотографии на самом деле всех, но больше, наверное, все-таки омоновцев: прикиньте, вот приходит после этого всего мужик домой, ему жена полную тарелку супа наливает, пододвигает так ласково - мол, поешь, защитник наш, совсем оголодал, пока от госдеповцев нас защищал... а мужику, конечно, хочется швырнуть эту ложку в суп и крикнуть: "Да какой защитник, какие госдеповцы, вчетвером сегодня вели бабу с российским флагом под гимн России же, стыд какой!", но он, конечно, никакую ложку не швыряет, а ест с важным видом - тип да, тип защитник, тип проголодался, совсем госдеповцы заморили проклятые!

А у самого, конечно, на душе кошки скребут.

Скверно все это. И сквернее всего, что никто из персонажей фото не задумается, что как так - одна шла на праздник, обвешавшись лоялистской символикой как примерная гражданка из учебника обществознания, другие - вроде как от бандитов людей защищать, а по итогу <скотство> какое-то и дождь идет.

Кирилл Гончаров:

- А это что за медаль?

- Это мы пенсионера в Кратово ликвидировали.

- А эта?

- Электрика в Тверской области.

- А эта?

- Детей на Тверской задержали.

Александр Кынев:

Что нужно знать о современной России. О чем думает преподаватель столичного вуза с либеральной репутацией на утро после национального праздника? Правильный ответ: не свинтила ли охранка накануне кого-либо из студентов перед самой защитой дипломов и не сорвутся ли в итоге защиты. Москва-2017

Кстати, о молодёжи. О ней снова, как и в марте, говорят очень много.

Сергей Гуляев:

Светлые лица, молодые, бесстрашные, креативные ребята. Из выпускного класса одной из питерских школ пришли сразу десять ребят.

Весело скандировали: "Это наш город!","Путин- лыжи-Магадан!", "Долой власть чекистов!" , Путин -вор!", "Четвертый срок - тюремный!"

Столько молодежи не было ни на одном марше или митинге в прошлом. Этому режиму- кирдык, похоже! Может еще не сегодня, но скоро, точно!

Иван Курилла:

Отличие нынешних событий от "наших" митингов за Исаакий, - большое количество молодежи. Про это писали в марте, сегодня снова - Навальный сумел привлечь на свою сторону молодых. Теперь они будут бороться, пока власть не упадет в руки к этому поколению. У них есть время, но ждать им уже надоело.

Андрей Десницкий:

У них получится.

Они другие.

Мы, может, все свое проиграли... Но мы сумели их подрастить и не испортить липким беспомощным страхом.

Юрий Пронько:

События минувшего дня показали, что протестной базой для провокаций «борца с коррупцией» стали молодые люди, которым нужна «движуха». Действия во многом пока неосознанные, но базирующиеся на принципе «так дальше жить нельзя».

А.Навальный - самовлюбленный политик, который готов спровоцировать беспорядки в российской столице. Единственная его цель – самопиар и самораскрутка. Иных целей этот деятель перед собой не ставил и не ставит. Даже его пресловутая «борьба с коррупцией» носит, для опытного взгляда и анализа, выборочный характер, где он активно «сливает» одних «коррупционеров», забывая про других «выдающихся» деятелей и их действия.<...>

Навальный – подлец и провокатор, но… За минувшие стуки я проанализировал множество сообщений и видеоматериалов о событиях на Тверской во время празднования Дня России. Там были профессиональные провокаторы, штатные «оппозиционеры», больные люди, по которым плачет Кащенко, но среди молодых людей были и те, кто заявил, что «в нынешней ситуации в стране нет социальных лифтов для положительных изменений» или «еще двадцать лет жизни в нищете недопустимо» и т.д. То есть это школьники и студенты, которые осознают всю близорукость нынешней политики правительства. <...>

«Еще двадцать лет нищеты» - вот главная претензия, с которой идут молодые на Тверскую, и ответственность за это требование несут нынешние чиновники, которые отвечают за социально-экономическое развитие России.

Удивительно, но факт – скудоумие одних работает на провокаторов вроде Навального. Включите мозги, господа чиновники! Выучите урок, который нам всем преподал февраль и октябрь 1917 года! Семнадцатый – это не только трагическая история нашего Отечества, важно проанализировать процессы, приведшие к национальной трагедии, чтобы они не стали основой для повторения подобных ошибок.

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Антон Чернин:

Вот тут в ленте сравнивают тех школьников, которых сегодня винтили ОМОНовцы, с теми, которым сегодня Путин вручал паспорта.

А это ведь не все школьники, которые там были.

Потому что видели бы вы этих ОМОНовцев - маленькие, тощие, сутулые, почти никого старше двадцати, и глаза (у тех, кто не в аквариумах) перепуганные такие...

Татьяна Малкина:

слушайте, а правда, кто эти вот дети с анимэшными глазами внутри космонавтских шлемов? и кто дети худые, которые в метро в черной форме? срочники? курсанты? по принуждению или по призванию?

я, признаться, склоняюсь к последнему - по призванию, каким бы мутным они ни было (типа лучшая жизнь, единственный, различаемый в тумане, лифт). но нет уверенности. пыталась даже приставать с вопросами к тем, что в метро. шарахнулись прочь, хуже, чем от бомбы

Андрей Лошак:

Толпа кричала "Путин - вор", стоявшая рядом компания подростков с крашенными волосами подхватывала: "Гриффиндор!" Когда скандировали: "Россия без Путина", они выкрикивали: "Эстрада без Агутина". Все вокруг улыбались, потому что понимали: лозунги - не главное. Парижские студенты в 68-м выходили с гораздо более странными слоганами типа "под брусчаткой пляж" и "вся власть воображению". Дело тут не в коррупции и не в Навальном даже, а в том, что появилось новое поколение людей, чьи представления о свободе и справедливости резко отличаются от того, что им готова предоставить власть. Это физиологический протест молодости против дряхлого, циничного и морально устаревшего государства.

Когда лет 15 назад растлители малолетних из АП стали сгонять студентов на первые путинги, я был в отчаянии. Как поколение, выросшее в десятилетие настоящей, а не фэйковой свободы слова, могло позволить так легко - за пейджеры и зачеты - собой манипулировать?! И вот произошло чудо: дети, которые ничего кроме Путина в общественной жизни не видели, выросли совсем другими. Им не всучишь плакат, который они даже не прочитают. У них есть чувство собственного достоинства. Свобода для них –ценность, ради которой они готовы на жертвы – ведь каждого из них могут откуда-нибудь отчислить. Они искренне удивляются тому, что людей можно бить дубинкой и волочить по асфальту только за то, что они пришли не на «правильный» митинг. Людей постарше этим уже не поразишь - притерлись, приспособились, смирились. Я видел по лицам, как у молодежи, на собственной шкуре познающей сейчас границы российской свободы, чувство недоумения сменялось возмущением, а возмущение – гневом. Этот гнев будет зреть - процесс неизбежный, так как нынешняя власть неспособна к диалогу, обновлению и прочим признакам развития - только к репрессиям и к реакции. Молодые смотрят в будущее и что они там видят? Стареющего диктатора, тотальную коррупцию, чудовищное неравноправие, войну с западом и соседями, "традиционные ценности", "патриотическое воспитание", вранье по телеку, жирных попов, постную Мизулину, тупорылых училок, лепечущих про «вы что, хотите как на Украине?». Это не будущее, это карикатура на прошлое, в которой мы все живем.

Я слышал, как после очередного омоновского винтилова какая-то девочка говорила своему парню: "Спасибо, что ты меня сюда вытащил. Я сегодня многое поняла" Таких как она будет все больше – это очень дурной знак для власти и очень хороший – для всех остальных

Ирина Козлова:

Знаете, никто там не боялся на этом митинге. Там были совершенно потрясающие дети. Это будущее России. Я с одним мальчиком познакомилась, 2 часа после зачистки мусорами площади на Пушке мы гуляли по Тверской, периодически удирая от мусоров переулками. Мальчик интеллектуал, закончил в этом году школу, будет поступать в МФТИ или Бауманку. Отлично разбирается в ситуации в России, прекрасно анализирует события и обстановку. Пришел один (это важно). Да, эти дети не боялись, хотя мусоров, омоноидов и даже вооруженных войск было в разы больше них. Когда кого-то винтили, они не убегали, а окружали и кричали "фашисты! позор! мусора позор России! Россия будет свободной и Путин вор".

Из двухчасового разговора с Тимофеем я поняла их мотивацию. Главное - "нас обманули, мы верили взрослым, а они только воруют и воюют, остальные просто отмалчиваются". Ну вот он придет на ФБ и сам расскажет, мы договорились. И да, они не за Навального, они против охамевшей и ожиревшей власти, ведущей страну в пропасть. Вот Тимофей отлично знает английский, может свободно уехать, но он не хочет. Говорит, буду бороться до последнего, а когда совсем прижмут, попытаюсь получить гражданство - а теперь внимание! - Украины. Знаете, почему? Потому что восхищается их свободолюбием и достоинством.

Вот как-то так

Анна Наринская:

Там где я стояла – напротив Малого Гнездниковского -- были просто одни юнцы: средний возраст лет 20. Там посреди Тверской были пластиковые столики и стулья и мы с несколькими мальчишками встали на эти стулья, чтоб лучше видеть происходящее. Ну и мы не то что б познакомились – но весело переглядывались и вместе кричали всякое. А потом вдруг все запели гимн России. А мальчишка соседний пел-пел и вдруг мне говорит-- а что вы не подпеваете? Я говорю – не люблю я этот советский гимн и Михалкова, который его сочинил, тоже не люблю. А он в ответ, выпучив глаза – его, что, Никита Михалков написал?

И я думаю, это очень хорошо. Все таки новые совсем люди появились. Для которых это не михалковский гимн, не советский (и потому постылый) гимн, а просто гимн их страны, который они не хотят чтобы всякие жулики, воры и тираны у них забирали. И вот они могут здесь что то поменять. Верю в это

Катерина Гордеева:

Чисто арифметически эти ребята переживут и Путина, и эту власть. И, судя по их настрою, постараются сохраниться и даже, возможно, победить. Они хорошо говорят, они знают, чего хотят и думают о себе в контексте родины. Слово «патриотический» и «государственный» они произносят без оттенка пошлости. И да, они поразительным образом поют новые слова старого гимна, не морщась. Хочу дожить до того дня, когда власть будет у них. Похоже, никакие другие сценарии их не устроят.

Георгий Сатаров:

Каждое массовое задержание молодежи – это мощный шаг по укреплению молодежного протеста. Чтобы вы сделали, к примеру, в ваши 17 лет, оказавшись в автозаке а потом на несколько часов или больше в ОВД? Правильно: начали бы общаться, обмениваться телефонами и прочей полезной информацией. И в результате минимум в половине автозаков разрозненные «непослушные дети» превратятся в организованные ячейки протеста.

Или другой пример. Какому идиоту от власти пришла в голову идея, что главная задача – запугать этих ребят? А для этого надо пойти на немотивированное преступное насилие. Тот факт, что это было запланировано, очевиден. Ведь именно поэтому на бандитах в форме не было положенных жетонов. Одни знали, что отдают преступные приказы, а другие старались обезопасить себя, снимая на всякий случай жетоны. Это насилие – жестокий урок, который не столько отпугнет, сколько подтолкнет быть и умнее, и организованнее, и решительнее.

И главное – заставит понять, что кайф не в процессе, а в победе. И тогда найдутся несколько сообразительных ребят, которые догадаются, что для этого надо действовать не только во время митингов, но и между ними. Дальше фантазируйте сами.

И последнее, для них и их детей 12 июня наконец станет главным праздником страны.

Марат Гельман:

Мы вчера были зрителями. Как Ельцин в 96 году, так и Навальный, в предверии выборов, сделал крен (Ельцин , от демократов к социалистам), Навальный, от либералов к молодёжи .

И правильно сделал. Так как выборов честных не предполагается, нужны не столько избиратели, сколько активисты готовые делать ставки размером в жизнь, а это они, а не мы.

Максим Авербух:

ИГРА С ОГНЕМ

Майдан случился после того как Беркут жестоко избил несколько сотен студентов.

Гражданская война в Сирии - после того как служба безопасности Асада схватила писавших на стенах антиасадовские лозунги детей, а их родителям заявила что этих детей они уже никогда не увидят - могут делать других.

Исламская революция в Иране началась со студентов, убитых полицией 21 ноября 1977 года.

Геннадий Вольман:

Будет Навальный, не будет Навального, но эту молодежь уже не остановить

Алексей Макаркин:

Думаю, что Навальный выиграл. Молодежь не может понять, как приятно пройти по маршруту по бульварам от Тверской до Сахарова, где уже знаком не только каждый кустик, но и каждый камешек. И, тем более, зачем стоять два часа на проспекте Сахарова, слушая ораторов, говорящих одно и то же с несущественными вариациями. Видеть перед собой толпу людей, уткнувшихся в гаджеты или быстро расползающихся по соседним кафешкам – не лучшее впечатление для политического лидера.

Молодежь не переживала «нулевые» годы, когда такой легальный сбор тысяч единомышленников в центре Москвы был невозможен в принципе. Для нее возможность потусоваться с единомышленниками является делом совершенно естественным, существовавшим всегда – как, например, возможность свободного выезда за границу (а железный занавес был, наверное, во времена дьяковской культуры, которую вместе с воронками НКВД вчера реконструировали на Тверской).

Молодежи хочется драйва, риска – не безумного, конечно, дозированного, но риска. «Непоротое» поколение меньше боится угроз, чем его предшественники. Угрожающего учителя можно высмеять, причем на всю страну, а о карьере на госслужбе (чему не способствуют административные наказания) большинство молодежи не слишком задумывается. Конечно, есть юные сознательные кандидаты в таможенники и спецслужбисты – но их все же меньшинство.

Молодежь живет в условиях очередного кризиса авторитета взрослых – это явление повторяется регулярно, но сейчас имеет свою особенность. Одно дело, когда старшие поколения могли апеллировать к спасению мира от фашизма (хотя и в советское время отношение к ветеранам было очень разным, вплоть до гнусного бытового хамства). И совсем другое, когда речь идет о «поколении застоя», которому, понятно, очень не нравится это слово – и оно ищет поводы для героизации своего времени. Но у молодого поколения первенство по стали и углю вкупе со стройками коммунизма и «Вечным зёвом» по телевидению вызывает в лучшем случае недоумение. Особенно когда постаревшие комсомольцы пытаются вбить ему в головы религиозно-патриотические ценности с той же настойчивостью, с какой они сами в молодости допрашивали неофитов об истории орденов, которыми был награжден почивший ВЛКСМ.

Равно как многим молодым людям непонятен трагизм словосочетания «увольнение с работы» для людей индустриальной эпохи. Они не ориентированы на идеал советского времени – когда в трудовой книжке за всю жизнь человека есть две записи – принят на работу и через 40 лет отправлен с почетом на пенсию. Они куда более мобильны и считают себя (пока сложно сказать, насколько оправданно – но, наверное, это так) более адаптабельными. Поэтому привычные мантры о «лихих 90-х» для них являются пустым, раздражающим звуком.

Навальный все это понимает – и действует.

Илья Крамник:

Самое глупое, что может быть - пугать молодежь "последствиями для карьеры" в случае участия где-то в чем-то.

Потому что:

1. Не работает.

2. Не работает.

Марина Королёва:

От чего хотелось бы удержать - так это от безудержного умиления молодостью, от преклонения перед "ах, такие юные". Это так по-старчески, на самом деле.)

И это так же, как умиляться женщинам - в сравнении с мужчинами - или белым в сравнении с чёрными. Ну, или наоборот. И это ненормально для сбалансированного человека и общества. Ему такое и в голову не придёт.

... Но нет, не удержишь.

Дмитрий Соколов-Митрич:

Вот уже второй митинг подряд я слушаю очень смешную патетику про новое поколение, которое переросло свою страну. Оно выходит на протест, потому что не видит никаких перспектив для собственного развития. Страна им не предоставила. Так говорят.



Когда я приехал в Москву, мне было 17 лет. Первые 3 года я прожил в студенческом общежитии, нас было трое в комнате плюс одна "мертвая душа", потому что повезло. Деньгами родители в те времена помогать были не в состоянии, поскольку страна была исполнена перспектив и возможностей. В лучшем случае я привозил в общагу сумку картошки, выращенную родителями летом на огороде. Мой друг и сосед Александр Никольский раз в месяц возвращался из родного Ряжска с несколькими банками тушенки, потому что там ею выдавали зарплату — и для нас это был праздник. Подрабатывали продавцами в ларьке на Войковской. При этом, разумеется, были совершенно счастливы.

Потом выяснилось, что у меня в Москве живет четвероюродная бабушка и она мне сдала по себестоимости однушку в Бирюлево-Западном, там я прожил еще 3 года. Сначала у меня не было ничего. Вообще ничего. Голые стены. Компьютера не было, телефона (стационарного) не было, телевизора не было, даже радио не было. Я приходил домой и в полной тишине читал книги, писал на печатной машинке тексты, а если надо было позвонить, стучался к старушке по ту сторону лифта.

Потом я купил на распродаже старую мебель. Потом радио. Потом телевизор. Потом компьютер. Переехал в однушку на Бабушкинской рядом с метро. Моя первая зарплата в "Общей газете" была 150 долларов (по нынешним временам это тысяч 15-20). Прежде, чем я стал что-то из себя представлять, прошли годы напряженного труда. Например, в 1997-м году я провел в командировках 122 дня - помню эту цифру, потому что ее объявили на новогоднем капустнике.

С тех пор я побывал во многих цивилизованных странах с развитыми экономиками и везде, абсолютно везде перспективы на блюдечке никто никому не приносит. Молодость - это время, когда нужно напрягаться. Если, конечно, хочешь чего-то достичь.

Так что про нынешнюю молодежь, лишенную перспектив, вы мне ничего не рассказывайте.

Эту байду я не куплю.

Ну и, наконец, пора перейти к главному - решению вопроса, кто, как и в чём был неправ! В первую очередь, как и в чём неправ Навальный!

Наталия Геворкян:

Навального арестовали на 30 суток. Сколько бы дали, если бы он вышел из подъезда! Трусы, конечно, невероятные

Александр Морозов:

Навальный сел на месяц. И хочется сказать добрые слова в его адрес. Он сделал то, что я - обычный москвич - и хотел, чтобы кто-то сделал. А я хотел, чтобы 12 июня был возвращен его первоначальный смысл. Невозможно повлиять на мозг этого "крокодила власти", который превратил суверенитет РФ - в похабную развязность мидовских чиновников, в демонстрацию силы, в бредовые заявления, что "только одна Россия обладает суверенитетом, а остальные все никто. Но можно хотя бы показать в этот день, что реальный суверенитет прямо связан с гражданским состоянием общества и 12 июня - это праздник свободной России, которая когда-то "вышла из СССР" не для того, чтобы воссоздать заново душную атмосферу казенного государственного бреда, а для того, чтобы в результате пусть и длинного пути, но создать приемлемые формы государства, делающие жизнь человека достойной, самостоятельной.

Решение перенести митинг с Сахарова на Тверскую было совершенно правильным. Теперь каждый год в этот день "мозгу рептилоида" придется думать - как именно, с какой жестокостью, какими ухищрениями - давить людей, изображать в СМИ, что "ничего нет". Потому что теперь - до самого скончания этого похабного путинизма - в день независимости люди будут выходить и выходить на центральные площади своих городов.

Даниил Коцюбинский:

Интересно, те, кто участвует в протестных акциях, понимают, что:

1) Навальный третий раз (если я не сбился со счёта) подряд "не может дойти" до не согласованной акции, которую сам же спровоцировал, только потому, что тем самым власти избавляют его от риска нового уголовного дела (и обязательной отправки на зону), - а вовсе не "предотвращают его внезапный въезд в Кремль на белом революционном коне"?

2) В 2018 году президентом РФ снова окажется Путин?

Думаю, что понимают. Но просто не хотят придавать значения этому своему пониманию. Ибо так хочется выбросить накопившуюся протестную энергию!

Так вот для этого всё и затевается.

Чтобы протестная энергия заблаговременно вылетела в воздух. И растворилась в нём на долгие "скучные" годы вперёд. Как это уже было в 2012 году.

Amen.

Леонид Никитинский:

Все-таки политика - со всех сторон грязное дело, и Навальный все просрал, решив в нее поиграть. Это худшее, что он мог сделать - потерял кредит доверия, изменив место проведения акции вчера ночью. Жаль, он бодро начинал, но такие вещи в той самой политике не прощаются. Я с грустью смотрел метров с 70-ти, как омон аккуратно свинтил практически всех, кто, собственно говоря, ради этого и вышел на Тверскую. Столько их там и было, на Сахарова точно собралось бы гораздо больше.

Наталья Холмогорова:

А Навальный сотоварищи, имхо, на этот раз сильно испортил себе карму. Он повёл себя непорядочно - в простом житейском смысле - и так, что это коснулось множества людей.

Мне вспоминается один соратник не из последних, который, придя на акцию, говорил: "Эх, жаль, мне сегодня ещё в другое место надо, не могу винтиться - а то можно было бы классную картинку сделать!" Т.е. "винтиться" или нет, он решал сам (полицейские работают по инструкциям, и он знал, что надо делать, чтобы тебя забрали), и считал вполне нормальным это делать ради "картинки".

Но он это хотя бы только за себя решал, никого не подставляя.

За несколько часов до мероприятия отменить его под надуманным предлогом (сами соратники Н. с возмущением пишут сейчас, что и сцена, и звук всё-таки были). Из всех альтернативных мест в центре Москвы выбрать именно то, где проходит фестиваль, где полно загородок и декораций, толпа народу, и одни люди с оружием, а другие с детьми. Создать там давку и потенциально опасную ситуацию.

Называть это " терактом ", как кто-то в ленте, конечно, слишком - но это однозначно враждебное действие. Враждебное по отношению не к власти, а к обычным людям, которые там собрались - к участникам, которые год готовились к этому фестивалю, и к зрителям, которые пришли показать детям, как выглядели древнерусские воины, или послушать фолк-группы.

Кстати, очень напоминает то, за что в своё время Навальный посадил Тесака. :) Тесак, если помните, явился с несколькими друзьями на дебаты, организованные Навальным, принялся там кричать " зигхайль" и вообще самовыражаться. Навальный тогда очень разозлился, и его вообще-то можно понять.

Зачем все это? Ради хайпа. Чтобы вместо рядового и, возможно, не слишком успешного митинга создать " картинку" с красочными фото, воплями в прессе и волнением международной общественности.

Судя по тому, как технично самого Н. избавили от необходимости лезть в гущу событий и отвечать за то, что там произойдёт - можно предположить, что инициатива эта была, как минимум, согласована. Оппозиция как "враги народа" в прямом житейском смысле, те, кто плюет на твои интересы, лезет насильно в твоё пространство, вредит, портит тебе праздник - разумеется, такая картинка власти очень выгодна.

Поражают, конечно, люди, которые продолжают считать, что все было правильно сделано. Возникает уже даже какой-то спортивный интерес: вот если Н., например, у всех на глазах младенца с'ест - у них появятся какие-нибудь сомнения?

Павел Парфентьев:

Если кто-то с риском для себя борется с тем, кого он считает врагом, за что-то светлое - это хорошо. Это по-мужски. Можно не соглашаться с таким человеком, не одобрять его действий и при этом его уважать. Если это твой враг - его можно убить в честном бою и похоронить с почестями.

Если же кто-то в свои боевые действия намеренно включает людей, которые не подписывались под участие в его борьбе, и создает дополнительные риски для них - это нехорошо и не по-мужски. Это может быть даже эффективно, но это подло. Такого человека уже невозможно будет уважать, даже если он. например, будет твоим союзником.

Собственно, это тактика ИГИЛ и всяких там ХАМАС. Ее никак нельзя одобрить. Даже если она плодотворна и эффективна в какой-то конкретной борьбе.

Алексей Широпаев:

Ну что тут можно сказать? Почти три месяца морально готовились к "часу икс". И вот настало 12-ое июня. И впечатления, мягко говоря, совсем не те, нежели 26-го марта. Скорее, противоположные впечатления. Недоумение, разочарование, досада. А можно сказать короче и жёстче: провал. То ли организаторы перемудрили, то ли недомудрили - не знаю. Но факт остаётся фактом: московская, ударная акция протестной волны 12 июня - смазана. Хороший подарок режиму к путинской "прямой линии"!<...>

Я прошёл весь отрезок проспекта, отведённый под митинг, и в конце своего маршрута увидел невысокую сцену, где-то метр высотой, а на ней, по бокам - звукоусилители, мощно издававшие ритмичную музыку, долетавшую, наверное, аж до вокзалов. Посредине сцены стоял микрофон. Может я чего-то не понимаю, чего-то не знаю, но рассказываю то, что видел.

Тверская же была в гораздо большей степени поглощена костюмированным фестивалем "Времена и эпохи", его викингами, стрельцами и гренадерами, чем протестной акцией. Лишь ближе к Пушкинской площади бурлило скопление молодёжи, скандировавшей "Путин - вор!" и "Россия будет свободной!" (как будто то же самое, причём гораздо более массово, нельзя было делать на проспекте Сахарова). На фоне фестиваля это воспринималось, если честно, как акция каких-нибудь кришнаитов или надоедливых "свидетелей Иеговы". То есть организаторы, сами того, надеюсь, не желая, придали сегодняшнему протесту какой-то сектантский, почти комический характер. Сколь непохоже это было на 26-е марта, на то воодушевление и надежду!

Протестные акции прошли во многих городах России, что, конечно, замечательно. Но акция в Москве, повторяю, смазана и провалена. На Сахарова должны были объединиться в одну реку два протестных потока: поток 26-го марта и поток противников "реновации". Эта возможность упущена, антиреноваторов, по сути, кинули. Как, впрочем, и всех остальных. Вообще, это слово - "кинули" - звучало сегодня лейтмотивом. На Сахарова запросто могло бы выйти тысяч 50, а то и все 100. С этим не может сравниться никакая тусовка на Тверской. В результате же поспешного манёвра организаторов мы не получили ничего: ни проспекта Сахарова, ни Тверской. Странно: организаторы не понимают, что массовая акция - не велосипед, могущий отвернуть в последний момент. Массовая акция - это, скорее, океанский лайнер с огромной инерцией движения, он не может менять курс мгновенно, как скутер.

Что же в итоге? Энергия почти трёхмесячной подготовки сегодня ушла в песок.

Илья Клишин:

Не выходи из комнаты, Алексей, не бери с собою резиновых уток.

Зачем тебе шествие, коли получишь ты 30 суток?

За дверью бессмысленно все, и особенно — про Путина крик.

Только в уборную — а дальше, дальше тупик.

Не выходи из комнаты, Алексей, считай, что тебя продуло.

Что интереснее на свете стены и стула?

Зачем в подъезд выходить, чтобы в камере уснуть холодной

За дурацкую, в общем-то, мысль: Россия 🇷🇺 будет свободной

Дмитрий Бавырин:

Можете продолжать обвинять Навального во всём том, в чем вы его сейчас обвиняете. Можете делано изумляться и разводить руками. Но вы-таки будете смеяться: он опять всё правильно сделал.

Если ты строишь из себя серьезного политика, ты ОБЯЗАН добиться того, чтобы тебя прекратили шпынять и гонять как шестерку. Не в смысле - обижать в интернете, а в смысле - играть с тобой во все эти детские игры типа "согласовали (акцию) - не согласовали" и "подвезли (оборудование) - не подвезли". И мы сейчас наблюдаем тот редкий случай, когда эмоциональная реакция на такие игры совпадает с рациональной:

Ах, вы так?!! Палки в колеса? Повеселиться решили? Ну, нате вам веселья, ловите полный кушак нежданных проблем, выкручивайтесь из них, как хотите, а впредь будете поумнее и повежливее.<...>

Не подумайте, что такая стратегия безупречна, а политик с таким образом мыслей - идеал. Ничего подобного. Но либо ты величина, либо тот, кого шпыняют - а таким в большую политику не попасть априори. С такими даже разговаривать никто не будет - незачем. Вот Навальный и заставляет считать себя величиной. Как может, так и заставляет. Насколько он себе отдает отчет в том, что величину могут отмерить и манделовской мерой - с тюремными отсидками, того не ведаю.

В любом случае, получаем увеличение ставок. Дополнительный скандал вокруг потенциально скучной акции. Новые видосы для школоты. И продолжение накачки себя, любимого, с прицелом на то, что с каждым месяцем становится всё сложнее объяснять отсутствие в бюллетене фамилии "Навальный" и маскировать вопиющую имитационность нашей "демократии" с её народными трибунами типа Миронов и оппозиционерами типа Явлинский. Пусть король у нас и не голый, но то, что оппонентов он себе сам назначил, а они как один - чурки крашеные (в деревянном, а не национальном смысле), это даже пенсионеры замечать начали.

Ольга Рощина:

"Навальный провокатор, отменил согласованную акцию и бросил людей на несанкт, под дубинки".

Тут есть два варианта.

Напомню вам, что когда Немцов в 2011 году увёл мирных, неопытных людей из-под дубинок с площади Революции на Болотную, все орали, что "Немцов проекткремля", слил протест, украл революцию у народа и т.д. и т.п. Я до сих пор встречаю реплики о том, что это была историческая ошибка, что надо было майданить до победного конца.

Тогда Борис (все обдумав много раз, я уверена!) сделал единственно правильную вещь. И кто знает, сколько сотен людей обязаны ему жизнью, здоровьем и свободой?

Тогда еще было место для мирных маневров и незачем было подставляться под кровавую бойню.

НО.

Сейчас, спустя 6 лет, изменилось ВСЁ. Вообще всё. То, как мы чудовищно деградировали с тех пор, не поддается описанию. И прекрасного, доброго, абсолютно мирного человека по имени Борис Немцов уж 2 с лишним года нет в живых...

Ситуация изменилась катастрофически. Кардинально. И сейчас, когда напряжение нарастает с каждым днем (а власти прям издеваются, согласовывая акции в 7 утра, на каких-то кладбищах, помойках и диких окраинах, запрещая ставить звук и сцену, запугивая людей через отделы кадров и деканаты) - очень важно проявить достоинство и твердость. Невозможно до бесконечности играть по их правилам (тем паче, что это даже не правила, а лютый беспредел, разрушающий Конституцию).

Да, можно было согласиться, прийти на Сахарова и постоять вместе пару часов. Хоть песни петь хором, хоть кричалки кричать. Пуркуа бы и не па?

А можно было как следует разозлиться на циников из мэрии (как Навальный) и отменить бессмысленное стояние в загончике без аппаратуры. Тоже вариант. Вполне логичная, здравая позиция человека, у которого есть чувство собственного достоинства. Ибо СКОЛЬКО МОЖНО УЖЕ ИЗДЕВАТЬСЯ??? Вполне понятная реакция, разве нет?

Олег Козловский:

Тем, кто говорит, что мэрия, конечно, нехорошо поступила, но разве можно было превращать официальное праздничное мероприятие в оппозиционную акцию, это же нечестно, туда люди пришли радоваться и на ряженых НКВДшников любоваться, а им показали настоящих ОМОНовцев, они же могли испугаться и т.д.

Известно, что в авторитарных государствах возможности публичных протестов сильно сокращены. Поэтому оппозиция часто использует для этого официальные акции как повод относительно безопасно собраться. В 1989 году падение Берлинской стены началось с демонстрации в честь 50-летия ГДР, в Чехословакии - с шествия в День студента, в Румынии - с выступления Чаушеску на собственном митинге.

В общем, если не хотите вечно жить в этом унылом идиотизме, привыйкайте бывать непрошенными гостями на официальных мероприятиях. И чем дальше, тем больше.

Илья Симановский:

Разговоры про гапона и провокатора - типичное перекладывание вины с насильника - только не на жертву, а на лидера протеста, который оказывается один во всем виноват. Характерно, что пишущие про гапона, забывают возмутиться полицией, судом, мэром. Т.е., что безоружных и ничего не нарушающих людей винтят по принципу "попался под руку", что некоторых уроды в касках еще и бьют, что этим людям потом напишут протокол с показаниями ментов-лжесвидетелей и на его основании липовый суд назначит штраф или посадку - это все как бы само собой разумеется и не стоит обсуждения.

И, ребята, даже если вам очень не нравится Навальный (как будто мне он со всех сторон нравится), вы людей-то за баранов не считайте. Не уподобляйтесь Лимонову, который во время первой Болотной бился в падучей: "подлецы либералы увели людей с Площади Революции!" Людей никуда нельзя "увести". Кто хотел тогда пойти на Площадь Революции - тот пошел на Площадь Революции. А кто хотел пойти на Болотную - тот пошел на Болотную. И то, что вторых оказалось в тысячу раз больше чем первых, означало лишь то, что большинство тогда предпочло безопасный сценарий непредсказуемому. А сегодня все было ровно наоборот. Кто хотел пойти на Сахарова - пошел на Сахарова. Кто-то остался дома. Большая часть пошла на Тверскую. Почему? Потому что 2017 год - не 2011. Несколько лет десятки тысяч человек дисциплинированно ходили на согласованные митинги. Их не пожелали услышать, все их требования цинично проигнорировали, про них грязно лгали с телеэкрана и продолжают лгать. Ну, получите. Когда нет результата, люди готовы повышать риски. Если их не слышат на Сахарова (тем более, если там выключить звук), то они пойдут на Тверскую. Пойдут, прекрасно зная, что могут оказаться в автозаке. Если политика искусственно не допускают в легальное поле, а его партию не регистрируют - он возглавит уличный протест, т.к. других путей политической борьбы ему не оставили.

А Майдан - с коктейлями Молотова и прочим - происходит, когда люди - достаточно много людей - готовы повысить риски настолько, чтобы быть готовыми покалечиться или даже умереть. Я очень надеюсь, что до этого у нас людей не доведут.

Николай Митрохин:

Навальный совершил очередной удачный политический шаг. В этом году нет дня России - есть день массовых протестов против власти и в поддержку Навального. Московские и отчасти питерские сомнения части слишком сильно рефлексирующей интеллигенции - не от ума, а от страха при наличии альтернативы. Пойдем не сюда, пойдем туда, или в следующий раз выйдем под правильными лозунгами или приятными нам руководителями. В провинции такой альтернативы нет, и, похоже, не будет. Поэтому люди используют реальный и единственный шанс заявить о себе и своих взглядах. То что география этих протестов выросла почти вдвое, и похоже, что на столько же увеличилось число протестующих (если судить по отдельным митингам) - говорит о том, что и протесты и популярность их организатора набирают обороты. И у власти на это нет никакого разумного ответа.

Отдельно, конечно, меня удивляют детсадовские описания ОМОНовцев как "космонавтов", восприятие любых их действий как объективное и неизбежное зло и перекладывание ответственности за их агрессию и жестокость на организатора протестов. Политический фрейдизм тут цветет и пахнет.

Александр Пожалов:

Возможно, истинной целью вокругпротестной движухи в Москве - был экран со звукоусилением или нет, больше или меньше, чем у Винокуровой (вот тут сложившиеся районные градозащитные группы с удивлением узнали, что 14 мая пришли за Винокурову с Кособоковой и Гуггенбергер) - было отвлечь внимание от ситуации в регионах.

Исходом событий в Москве, наверное, будут довольны все стороны (кроме задержанных и их родителей), так как каждая достигла своих конъюнктурных целей.

А вот в регионах акции, по сегодняшним сводкам, оказались ещё более многолюдными, чем 26 марта. Получается, что ФБК незаметно занимает место КПРФ, которой только и удавалось раньше с регулярностью раз в три месяца собирать крупные межрегиональные уличные акции под антиправительственные и антигубернаторские лозунги.

Ну так не зря Навальный региональные штабы с начала года открывает при весьма номинальном сопротивлении тому властей.

Но вы пока обсуждайте сцену на Сахарова :)

Леонид Волков:

Все внимание, конечно, сейчас приковано к Москве и Санкт-Петербургу, где массовые задержания.

Но при этом митинги-то сегодня были про Россию прежде всего, а не про Москву и Питер.

Я с 6.30 в эфире все это видел своими глазами и пытался, как мог, показывать: многотысячные шествия в Самаре и Хабаровске, не меньше пяти тысяч в Новосибирске и Екатеринбурге, огромные митинги в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Пензе (!), сотни людей в 7 утра (!) в селе Юдино в 35 километрах от Казани, сотни людей в Саранске и Сургуте, в Новокузнецке и Ставрополе — и во всех других городах, которые только с усмешкой и табличкой «сарказм» раньше можно было бы назвать центрами политической активности.

Это было невероятно здорово.

И еще: очень культурно.

Граждане России не только вправе, они еще и умеют собираться мирно и без оружия, отстаивать свою точку зрения и защищать свои права.

Жаль, что лживые трусливые дуболомы в мэрии Москвы и в Кремле этого не видят и не понимают; история их больно проучит за это.

Владимир Гельман:

Когда государство в результате действий его руководства оказывается невозможным улучшить, логичным исходом становится стремление граждан к тому, чтобы его без сожаления уничтожить: в какой-то момент это стремление становится неообратимым. Так произошло с государством Российской империи, так произошло с советским государством. Возможно, вчера так произошло и с российским государством?

Андрей Громов:

Ходил сегодня на антикоррупционное восстание. Восстания не увидел, собственно ничего особенно не увидел, кроме обычной толкотни по углам и разнообразных омоновцев в самой разной экипировке (еще видел гуляющих на празднике москвичей, но это отдельная история). Пришел домой со смутными чувствами.Я бы даже сказал в некоторой печали.

Потом открыл фейсбук, почитал. И теперь пребываю в крайнем воодушевлении и твердой уверенности, что режиму остались считанные дни и он рухнет если не завтра то к осени уж точно. И все воры будут сидеть в тюрьме.

Марина Литвинович:

проблема некоторая в том (для власти в первую очередь), что это - стихийный протест. Нет никакой партии и никакой организации, которая бы реально работала с людьми, строила протестную структуру, координировала протестные движения. Навальный этого не делает, а всех остальных независимых задавили и выдавили, а с системными партиями все и так ясно. То есть мы видим на улице неуправляемую толпу, где все происходит стихийно. Это плохо обычно заканчивается. Протест не должен держаться на одном Навальном (его все равно задержат) и его интернет-ресурсах (интернет все равно сегодня в толпе не работал большую часть времени, а дальше его вообще отключат). Так что нужно строить координационнную сеть, потому что иначе это все захлебнется.

Алексей Лапшин:

Говорят, не важен лидер. Не важно куда выходить. Главное выходить. Нет - это очень и очень важно. Говорить будут именно о митинге "сторонников Навального" и не о ком другом. Сам я бывал на митингах, где собирались десятки тысяч, и куда приходило три человека. Мне естественно "лидер" был не нужен. Однако российский протест 2011-12 был полностью, позорно провален из-за "вождей" в огромной степени. "Не забудем, не простим", "Мы сюда ещё вернёмся" и прочие ритуальные плевки в воздух. Всё это вождение хороводов по московским бульварам - историческая трагикомедия и сеанс самоуспокоения.

Посмотрим на соседей. Киевский Майдан. Заявляют: никуда не уйдём ни при каких обстоятельствах. И не ушли. Или Революция роз в Грузии. Несколько демонстраций и очень резкий прорыв Саакашвили. Трясущейся с правительственными бумажками Шеварднадзе убирается вон. Я, конечно, упрощаю картину, но суть оставляю.

А Навальный будет водить по кругу и приведёт. Обязательно( !) приведёт к одной из башен Кремля. Нельзя надеяться обмануть "отцов лжи". Митинги с последующим отпуском на пару месяцев ни к чему не приведут. 12 июня мы им показали, а следующий раз в .... Приходиться повторять банальности.

С другой стороны, да, много новых людей было схвачено. Больше знаешь, злее будешь. Злость в обществе растёт.

Конечно, среди комментаторов нашлись заправские радикалы, требующие баррикад и горящих покрышек.

Алексей Лебединский:

После сегодняшнего опять кому-то непонятно, что мирным путем эту власть не скинуть? Эту власть можно только нейтрализовать физически, другими способами никуда она не сдвинется ни на миллиметр. Эта власть пойдет хоть через сотни тысяч трупов простых граждан, но не сдвинется с награбленного. Она понимает, что если вдруг отдаст кому-то другому бразды правления, то ей сразу - суд, позор и смерть за все содеянное.

Кто-то еще несет пионерскую наивную ересь про честные выборы в стране дракона по правилам дракона? Не смешите уже себя, забудьте сказки.

Выходить на митинг против коррупции в стране тотальной коррупции - только показывать властям свои лица, чтоб они знали, с кого начинать аресты и убийства в случае чего.

Надо идти другим путем.

Аркадий Бабченко:

Как круто мы вышли! Как нас круто было много! Как нас круто завинтили! Как мы круто в автозаке! Девятьсот человек! Рекорд! Как же это круто! Как же мы круты!

У меня сейчас была встреча с израильскими читателями.

- Аркадий, а есть уже какие-то данные по задержанным?

- Ну, вроде, девятьсот человек...

- Девятьсот человек??? Половина полнокровного мотострелкового полка??? И вы дали себя завинтить???

Все-таки, надо делать выбор. Я уже не могу объяснить людям вне Мордора, как можно завинтить половину мотострелкового полка и почему это в России считается круто.

Два мира, два кефира.

Спокойной ночи.

Владимир Милов:

Сказал бы пару слов про жанр "сбежавшие в эмиграцию советуют с безопасного расстояния как нам штурмовать ОМОН", но вы и так все понимаете

Александр Рыклин:

...А еще меня ужасно радует героический пафос отдельных комментаторов, которые с безопасного расстояния раз за разом рассказывают всему миру, какие русские ничтожные рабы, коли позволяют винтить себя по тысячу человек в один замес...

В обычные дни я, как правило, сдерживаюсь, но сегодня особенно хочется сказать от всего сердца - Идите уже нахер, друзья, с вашим пошлым копеечным морализаторством! Неужели сами не чувствуете, как смешно и жалко выглядите, пытаясь упрекать кого-то в России, уютно расположившись под пальмой?

Евгений Левкович:

"Рабское племя", "опять дали всех свинтить", "на глазах у них такое - а они стоят", весь этот гогот, причём от людей, которые в подавляющем большинстве своём никогда ни в чём подобном не участвовали, а когда участвовали - ровно также на всё это взирали или покорно садились в автозаки - я могу себе представить, как он может задевать.

Я хочу заступиться за вас, дорогие мои слабаки. Я как никто другой знаю, что вы чувствуете. Сегодня на моих глазах задержали близкого мне человека - Яну Чабовскую. Резко выхватили из толпы, я увидел уже удаляющиеся широкие от брони спины с надписями "Росгвардия". Я их догнал, схватил одного за "рукав" - и получил удар в грудь, моментально оказавшись на асфальте. Встал, догнал снова, и вместо того, чтобы положить всех пятерых с вертушки, или выстрелить из лазера, или не знаю что ещё там сделали бы на моём месте наши интернет-герои, потребовал задержать и меня тоже. "Иди отсюда, пока уголовку не завели", - ответ был, стоит отдать должное, предельно честным. И дальше, всё-таки прорвавшись к автозаку, в который Яну посадили, ведя бессмысленные переговоры с совершенно озверевшими и вошедшими в раж бойцами ("валить этого Навального надо", "у меня мать в деревне пять тысяч получает - и не хнычет", и всё это "на ты", хамски, с садистским удовольствием) я, конечно, думал о том, что дома у меня два совсем ещё маленьких щенка, что они уже несколько часов без еды, и что случись что со мной - они съедят полквартиры, не моей - чужой. И про маму свою одинокую подумал, которой завтра в девять часов утра я должен помочь передвинуть тяжелую мебель, и никто, кроме меня, ей не поможет. И ещё я думал о том, смогу ли я сделать самый страшный для себя выбор, если близкого мне человека, например, изобьют, или посадят? Но ни того, ни другого, слава богу, сегодня не произошло...

Я знаю, что вы чувствуете и о чём думаете. И даже если вы просто боитесь человека в форме и при оружии без какой-либо "уважительной" причины - вы всё равно достойны только самых тёплых слов. За то, что преодолевая страх, всё же выходите на площади и не молчите, за то, что вы просто честные и неравнодушные люди. Слава вам и хвала.

Слава женщине, которая поздно вечером вышла из соседнего с ОВД "Нагорное" дома (увидя, что мы стоим у ворот и ждём задержанных) и честно призналась: "Я боюсь ходить на митинги, у меня трое детей, но я могу вас напоить горячим чаем". И другой женщине из этого же дома, которая предложила наготовить для арестованных еды.

Слава вам и хвала.

И не слушайте вот этих, которые про "рабское племя". Знаю я эту <скотскую> породу - эти первыми сдадут. Они уже отомстили за Политковскую и Немцова, отбили Навального и Удальцова, Демушкина и Тесака, совершили сто революций, причём в стране, которой правят озверевшие силовики, сидящие на ядерной кнопке и миллиардах от нефти.

Не слушайте.

Вы - молодцы.

И я счастлив жить с вами в одной стране.

Спасибо, что вы есть.

Немного самой настоящей прокремлёвской публицистики.

Сергей Марков:

Как всякий порядочный человек и уважающий страну гражданин я поддерживаю полицию, которая спокойно разогнала несанкционированные провокационные действия на Тверской и на Марсовом поле в Питере. Абсолютное требование закона и народа России к власти - не допустить в России ничего подобного катастрофе Евромайдана. Скоординированная поддержка наших радикальных демонстрантов со стороны ЕС и США, то есть тех, кто активно поддержал госпереворот в Киеве - явный пример, что Евромайдан и Навальный управляются примерно из одного места.

Егор Холмогоров гневается на сайте телеканала "Царьград":

Их трехцветный флаг - это не наш трехцветный флаг. Их трехцветный флаг - это флаг, под которым орали "за вашу и нашу свободу" в августе 1991-го, расчленяли Россию, разоряли заводы, расстреливали парламент. Наш трехцветный флаг - это знамя Русской Весны. Это цвет Севастополя 23 февраля 2014 года и цвет Донецка и Луганска 4 апреля того же года. И знамя, во имя которого сражались и умирали за единую и неделимую Россию ополченцы, среди которых было, кстати, немало реконструкторов. Надо ли напоминать, чем занимался в это время Навальный и на чьей стороне он и тогда, и сейчас был. Их "бесик" и наш русский флаг ничего общего между собой не имеют. Пусть лучше ходят со своим родным жовто-блакитным.

Навальнизм возможен только в самоотчужденой от себя России, где разорвана связь прошлого, настоящего и будущего времен. Не случайно в нем столь большую роль играет "школота", которая никогда не видела даже ельцинских времен. Навальнизм возможен только как плод нашего исторического нигилизма, и потому живой интерес к русской истории для него - злейший враг.

Эдуард Лимонов брызжет желчью на УМ+:

Ну представьте себе митинг помещиков и капиталистов. Легко можно представить.

Толпа с лицами Альбац, Венедиктова, сотрудников их изданий, с лицами офисного планктона и посетителей сети кафе “Жан-Жак”…

По более близкой нам по времени терминологии Солженицына, вчера состоялись митинги “образованщины”, как презрительно называл Александр Исаич советскую интеллигенцию. Поверхностно образованную, однако заносчивую и отличающуюся уже тогда огромным презрением к народу.

Их дети и внуки отлично устроились в новой буржуазной России, они работают в фирмах с иностранным капиталом, снуют адвокатами и литературоведами, переводчиками и спецами по интернету, служат в министерствах и госкорпорациях, в банках.

На целый класс они не тянут, их не наберётся. Но потревожить Москву или Питер “рассерженные интеллигенты”” вполне способны.

Почему они тревожат столицы?

А потому что материально живут они неплохо, много лучше народа, а вот во власти они представлены кое-как, недостаточно представлены. Хотят быть много больше представлены, и лучше бы, считают они, им всю власть иметь, подвинув чекистов, военных, судейских и старых, ещё советских, русских.

И вот ходят на ломание ног по призыву Навального на улицу Тверскую. Где их бережно охраняет полиция.

Но есть ещё народ, который с нетерпением ждёт, когда можно будет наброситься на них.

А Андрей Бабицкий оплакивает гибель протеста на Life:

Лишившись ресурса противостоять власти через системные институты — позорный и повсеместный проигрыш на выборах лишил критиков власти возможности расшатывать лодку изнутри системы, — представители оппозиции так крепко взяли в руки последний рычаг воздействия на реальность, что просто сломали его. С одной стороны, государство продемонстрировало, что оно вновь в состоянии выдавать тюремные сроки особо ретивым поборникам свобод — не за иной взгляд на вещи, а, как и везде, за силовое противодействие сотрудникам правоохранительных органов.

Это сразу отпугнуло осторожных и мнительных интеллигентов, которые до этого считали, что вот той совестью, которую они обслуживали участием в массовых мероприятиях, можно обладать задаром, бесплатно, сохраняя при любых раскладах привычный, относительно комфортный образ жизни. Но, собственно, эти участники протеста, хотя и были многочисленными, впрягались в карусель без серьёзных мотивов и глубокого чувства — просто чтобы пощекотать кровь.

Ответственные и чопорные протестанты выходили не просто так — им было важно знать, против и ради чего они собираются, каких целей намерены добиться. Они внимательно следили за лозунгами, они выбирали для себя именно те проблемы, которые им казались важными, они всегда знали, зачем и куда пришли.

И именно этих людей убил Навальный. Понятно, что не умертвил, а раз и навсегда — ну или надолго — убрал с улицы. Превратив митинг, демонстрацию в хитрожопое голодранство, единственной задачей которого является удержание на плаву стремительно теряющего цену субстрата собственных политических эманаций и предельная радикализация конфликта с государством ради извлечения сомнительных дивидендов, борец с коррупцией номер один в России лишил всякой нравственной мотивации великое стояние людей с совестью на площадях и улицах. Его контингент стремительно молодеет, поскольку разумный человек в возрасте, пусть даже несогласный с положением дел в стране, уже не может выступать против несправедливости, зная, что энергию его гнева,ясность и чистоту его негодования объявит своей собственностью безграмотная, истеричная, нечистая на руку шпана.

Вот он, протест, который мы потеряли. Очень жаль!