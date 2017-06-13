В перестрелке под Мюнхеном ранен сотрудник полиции

По меньшей мере один полицейский был ранен в результате перестрелки в пригороде Мюнхена.
Как сообщил представитель мюнхенской полиции, инцидент произошёл во время инспекции здания вокзала подземных электропоездов Унтерфёринг. Кто именно стрелял - пока не установлено.
Баварское радио сообщает, что, по предварительной версии полиции, нападение может не иметь отношения к терроризму.
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