СМИ: Федеральному центру по борьбе со СПИДом отказывают в лекарствах

Федеральный центр по профилактике и борьбе с распространением СПИДа не получит лекарства для своей работы в 2017 году. Об этом говорится в письме министерства здравоохранения России, которое приводит газета "Коммерсантъ".

По данным сотрудников центра, имеющихся лекарств хватит до августа 2017 года. Пациентов, которых сейчас более тысячи, уже направляют на диспансерное наблюдение по месту жительства. Однако некоторые из них не имеют регистрации и им могут отказывать в лечении, в частности, в Московском городском центре по борьбе со СПИДом.

Глава федерального центра Вадим Покровский сказал газете, что довольно странно лишать препаратов организацию, которая в течение 30 лет работала над методологией лечения ВИЧ-инфекции в России.

В мае Покровский сообщил, что в России за год зафиксировано более 100 тысяч новых случаев заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). В Минздраве называют другую цифру - 87 тысяч человек. По данным ведомства, с ВИЧ-инфекцией живут более 860 тысяч россиян. По оценкам центра по борьбе со СПИДом, реальное число инфицированных составляет около полутора миллионов.

Правозащитники и медики заявляют о недостаточном финансировании борьбы с заболеванием.