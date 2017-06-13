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Суд признал экс-главу ФСИН Реймера виновным по делу о хищениях

Александр Реймер в суде

Замоскворецкий суд Москвы во вторник признал бывшего директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александра Реймера виновным по делу о хищениях средств, выделенных в 2010–2012 годах на закупку электронных браслетов для ведомства. Об этом сообщает РБК.

Прокуратура требует приговорить Реймера к девяти годам лишения свободы и штрафу в один миллиард рублей. Дело было возбуждено по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Помимо экс-главы ФСИН, обвиняемыми являются его заместитель Николай Криволапов и директор центра связи ведомства Виктор Определенов. Они также признаны виновными. По версии следствия, сумма ущерба от их действий составила более 2 миллиардов 700 тысяч рублей: электронные браслеты приобретались по ценам, завышенным почти в десять раз.

Александр Реймер возглавлял ФСИН России с августа 2009-го по июнь 2012 года. Он был задержан 31 марта 2015 года.

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